Verdecoprente Residenze 2019: in anteprima nazionale ANGST Il dramma perfetto

La scena umbra di Verdecoprente Residenze 2019 sarà l’occasione per vedere in Anteprima nazionale ANGST Il dramma perfetto, creazione scenica di ScarlattineTeatro coprodotto da La Caduta / Campsirago Residenza, con la regia di Giulietta De Bernardi, che è anche in scena affiancata da Diego Dioguardi. ANGST Il dramma perfetto va in scena nella cornice del castello di Alviano, nella sala ex dopolavoro, venerdì 19 luglio alle ore 21,15.

Liberamente ispirato a Paura di Stefan Zweig e al noir atipico di Roberto Rossellini, Angst il dramma perfetto, originale monologo a più voci, è il racconto di una lotta disperata per raggiungere la felicità, una felicità ingabbiata dalle forme e dalle convinzioni di tutta una vita. Solo attraversando il dolore, che mette in crisi quello che crediamo di essere, riusciamo a trovare la nostra libertà, il diritto di vivere per quello che siamo. La memoria affiora tra confessioni e visioni deformate che rivelano la parte più fragile dell’io, quella che trema nell’incertezza e nell’ossessione dei sensi di colpa, reali o immaginari. Lo spettatore viene accompagnato in un viaggio onirico e psichico in cui voci, ombre, corpo, musica e immagini cinematografiche, si mescolano in un’unica narrazione, fino a condurlo in un caleidoscopio di emozioni, sapientemente calibrate dalle luci di Michele Losi e Giulietta De Bernardi, dal sound design di Diego Dioguardi, dal video di Alberto Momo, dalle voci fuori campo di Katerina Nastopoulou e Marco Bianchini, infine dalle scene e dai costumi di Matteo Lainati e Mariella Navale. Il progetto è nato con il sostegno di Next 2018 Regione Lombardia, la consulenza artistica di Laura Bevione e la consulenza drammaturgica di Michele Panella.

ScarlattineTeatro è una compagnia di Milano diretta da Michele Losi, i cui progetti artistici sono stati più volte negli anni selezionati ed ospitati nel paesaggio umbro delle residenze Verdecoprente, grazie alla qualità delle proposte e ad un’affinità di azione poetica, culturale e sociale, con il progetto diretto da Roberto Giannini e Rossella Viti dell’Associazione Ippocampo, che si muove con i Comuni di Alviano, Guardea, Lugnano in Teverina e Montecchio.

Campsirago Residenza, fondato da ScarlattineTeatro con altri, nasce nel 2008 come centro di ricerca e di produzione teatrale. Ha negli anni ampliato il suo operare ad altre arti performative, performance site specific, teatro di figura, teatrodanza, musica per la scena, esplorando i linguaggi del contemporaneo e la relazione tra artista, spettatore e paesaggio.

Con sede nel quattrocentesco Palazzo Gambassi di Campsirago, antico borgo sul Monte di Brianza, ospita inoltre compagnie nazionali e internazionali che qui creano le proprie opere, e organizza tre festival, tra cui Il Giardino delle Esperidi, tiene percorsi di formazione rivolti a professionisti e alle scuole e opera promuovendo le arti performative in forte dialogo con i suoi abitanti e il suo territorio.

Verdecoprente residenze di artisti nel territorio – direzione artistica di Roberto Giannini e Rossella Viti dell’Associazione Ippocampo, partnership con i Comuni di Alviano, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, patrocinio e contributo della Regione Umbria, collaborazione della Provincia di Terni / Ufficio stampa, Oasi WWF di Alviano-Guardea, Cesvol Terni-Amelia. Media partner: Umbria e Cultura – Teatro e critica.

INFO: 339 6675815 – http://verdecoprente.com/