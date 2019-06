Le note del “Caserta Music Festival” invaderanno la città della Reggia

Franco126 “Stanza Singola Summer Tour” il 9 luglio. Franco126, pseudonimo di Federico Bertollini è nato e cresciuto a Roma, nel quartiere Trastevere. Ha assunto lo pseudonimo aggiungendo al proprio nome il numero 126, in onore del collettivo musicale di cui fa parte. Attraverso la musica, infatti, Franco126 fa la conoscenza del produttore Drone126, di Ketama126, di Pretty Solero, di Ugo Borghetti e di Carl Brave. L’ esordio è avvenuto nel 2016, con la pubblicazione di Buchi neri, in collaborazione con il producer Il Tre e distribuito gratuitamente. Nel 2017 ha intrapreso una collaborazione musicale con Carl Brave, con il quale debutta in etichetta, formando il duo Carl Brave x Franco126: i due pubblicano dapprima i singoli Sempre in due e Pellaria, quindi arriva la volta dell’album in studio Polaroid, certificato in seguito disco di platino dalla FIMI per le oltre 50.000 copie vendute. Il duo continua a lavorare musicalmente anche per progetti esterni, tra cui il singolo Barceloneta con Coez e la collaborazione con Noyz Narcos in Borotalco, traccia elogiata dalla critica. Nel 2018 i due artisti interrompono temporaneamente il progetto per concentrarsi sulle proprie carriere come solisti.Nonostante ciò, Franco126 è apparso nel brano La Cuenta di Carl Brave, incluso nell’album Notti brave di quest’ultimo. Compare inoltre in Misentomale di Ketama126, in Senza di me di Gemitaiz ed in Università di Gianni Bismark.Nel frattempo, il 10 ottobre 2018 ha pubblicato il singolo Frigobar, seguito il 18 dicembre da Ieri l’altro. Il 9 gennaio 2019 è la volta del terzo singolo Stanza singola con Tommaso Paradiso de TheGiornalisti, che ha anticipato l’uscita dell’omonimo album di debutto.

Pedro Capò “Calma Tour” il 10 luglio. Pedro Capò (nato il 14 novembre 1980 a Santurce, San Juan, Portorico) artisticamente anche Capó è un musicista portoricano, cantante, compositore, attore e nipote del cantante portoricano Bobby Capó e dell’ex miss Puerto Rico Irma Nydia Vázquez. Pedro ha iniziato a suonare la chitarra in giovane età e in breve tempo ha imparato a suonare lo strumento, suonando la chitarra e diventando la voce principale del gruppo Marka Registrada. Pedro risiedeva a New York, dove ha recitato in produzioni musicali tra cui: la produzione teatrale di Apollo Theatre di The Sweet Spot (New York City) e la produzione musicale di successo di Off-Broadway di CELIA: The Life and Music di Celia Cruz. Ha anche recitato nei film Shut Up And Do It e Paraiso Travel, diretto da Simón Brand e co-protagonisti John Leguizamo. Nel 2009, ha eseguito un duetto con la famosa cantante messicana Thalía chiamata „Estoy Enamorado” dal suo nuovo album Primera Fila e un altro duetto con la cantante portoricana Kany García chiamata „Si Tu Me Lo Pides”. Nel 2017 Capó si è unito a diversi artisti come Jennifer Lopez, Gloria Estefan e Rita Moreno in „Almost Like Praying” di Lin-Manuel Miranda. Tutti i proventi della canzone hanno giovato alla Federazione ispanica e ai suoi sforzi per aiutare quelli a Puerto Rico colpiti dall’uragano Maria. Nel 2018, dopo aver passato molto tempo nell’industria della recitazione, Capó tornò alla musica con un singolo chiamato „Calma”. Dopo che Farruko si è unito a lui per il remix, il video musicale è diventato un enorme successo con oltre 583.895.846 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il cantante è stato anche premiato con il suo primo Latin Grammy Award come miglior video musicale di lunga durata per „Pedro Capó: En Letra de Otro”.