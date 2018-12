Corso turismo dell’Istituto “Ciuffelli-Einaudi” di Todi per il Veneto

Dopo l’avvenuto recupero dell’affresco della Madonna delle Grazie di Caso presso Sant’Anatolia di Narco, grazie al contributo del corso Turismo dell’Istituto “Ciuffelli-Einaudi” di Todi e di molte associazioni di guide turistiche d’Italia con l’AGTU in prima linea, i ragazzi del Ciuffelli-Einaudi sono pronti ad affrontare un’altra avventura, questa volta a beneficio del Veneto, duramente colpito dalle recenti alluvioni.

Per dare un contributo fattivo nello sforzo comune di superare lo stato di emergenza e per dimostrare la sua vicinanza a chi è stato colpito così duramente, l’Istituto “Ciuffelli-Einaudi” di Todi propone la visita guidata della cattedrale di Todi, del palazzo vescovile (Sala del Trono) e della Galleria Episcopale il 29 dicembre alle ore 10:30, un evento per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite da tanta calamità naturale.

Le alunne e gli alunni della scuola, oltre alla visita guidata, offriranno agli intervenuti un piccolo concerto nella sala del Trono con musiche e canti, e l’eventuale ricavato sarà devoluto al comune di Cencenighe d’Agordo.