Cronocalata Siciliantica Centuripe. Torna la gara con carrozze di legno

Ritorna, domenica 9 settembre, l’annuale appuntamento con la Cronocalata Siciliantica di Centuripe.

Giunta alla IX edizione l’iniziativa, organizzata dall’associazione SiciliAntica di Centuripe, è un evento unico in Sicilia che ha coinvolto, nelle passate edizioni, migliaia di partecipanti.

La manifestazione, oramai conosciuta a livello nazionale,deve il suo successo all’obiettivo di valorizzare e soprattutto preservare un gioco storico della regione: la corsa con le carrozze costruite in legno e ruote con cuscinetti a sfera. Un patrimonio antropologico e culturale unico nel suo genere, ancora vivo nell’isola e che vede protagonisti a Centuripe, ogni anno, tre generazioni – dai nipoti ai nonni – che si sfidano, in una gara cronometrica, per le strade dell’antichissimo paese della provincia di Enna.

Il programma del 9 settembre, prevede il raduno dei partecipanti alle ore 10.30, in piazza Sciacca, per l’iscrizione, le verifiche tecniche delle carrozze, l’assegnazione dei numeri di gara e la consegna delle magliette ufficiali. La gara avrà inizio, da piazza Lanuvio, alle ore 16.00. I partecipanti saranno suddivisi in diverse categorie: pulcini, esordienti, juniores, senior e prototipi e tandem. La premiazione avrà luogo il 16 settembre in piazza del Duomo.

La Cronocalata è organizzata dalla sede di Centuripe di SiciliAntica, ha il patrocinio del Comune di Centuripe ed è sponsorizzata da Martino Interiors di Los Gatos (California).