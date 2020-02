Cultural X edizione: al Nun la presentazione dell’evento internazionale

Il 7 febbraio alle ore 17:30, nella esclusiva sede del Nun Relais & Spa Museum ad Assisi, nell’antico monastero di Santa Caterina, sarà ufficialmente presentata la X edizione di Cultural, il Festival della Cultura Alimentare italiana, dal 2014 appuntamento conviviale degli specialisti del food a Parigi, Matera, e quest’anno, per la prima volta, anche a Torino.

Alla presentazione interverranno: Mauro Bochicchio, ideatore di Cultural e CEO di Consortium Paris, Antonio Bufi, chef e ideatore di Serial Kitchen, Dott.ssa Carla Lertola, dietologa nutrizionista, Vincenzo Mancino, ideatore di Formaticum e Ceo di DOL, Christian Mandura, chef del ristorante Unforgettable di Torino, Leonardo Montemurro, presidente CNA Basilicata, Dr. Alberto Sacco, assessore al turismo della città di Torino, Lucio Tabarrini, presidente consorzio Umbria & Tastes, Modera Nadia Afragola, giornalista e food lover.

Saranno comunicati i luoghi, i protagonisti e i temi della kermesse: un format fedele alle passate edizioni ma denso di novità, nell’alveo di una precisa filosofia del benessere e della corretta alimentazione promossa dal suo curatore Mauro Bochicchio sin dalla prima edizione, in relazione alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche italiane, alla trasmissione dei saperi, nel rispetto della biodiversità e della salvaguardia dell’ambiente.

Dall’esigenza di guardare al futuro e preservare le risorse naturali del pianeta, l’edizione 2020 invita a riflettere sull’inversione dei ruoli e delle gerarchie degli alimenti sulla tavola. Da satellite a fondamento, da contorno a piatto forte, Vegetale al centro è il fulcro tematico di quest’anno e l’audace apertura di un dialogo tra la dieta mediterranea e le ricerche condotte dell’Harvard Medical School.

La X edizione dedica un focus speciale alla regione Umbria e la omaggia attraverso un progetto ad hoc, Umbria Taste Me, presentato per la prima volta nel corso della conferenza.

In ciascuna delle tre tappe del festival, Cultural 2020 riserva al territorio prescelto un hub distinto e interamente dedicato, al fine di presentare in modalità esclusiva e preferenziale una selezione di produttori virtuosi del comparto agroalimentare ed enologico. Una vetrina speciale riservata alle eccellenze enogastronomiche regionali, e soprattutto un’imperdibile occasione per raccontare e promuovere la regione

attraverso le tradizioni e la propria cultura alimentare.