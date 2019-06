“Dialoghi a Spoleto”: spazio di confronto dedicato alle donne

Prende il via sabato 29 giugno, alle ore 17 presso il Palazzo Leti Sansi, la terza edizione di ‘Dialoghi a Spoleto’, lo spazio aperto di incontro e di confronto interamente dedicato alle donne ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Paola Severini Melograni nell’ambito del 62° Festival dei Due Mondi di Spoleto. Di fronte a una platea aperta a tutti, le 16 protagoniste ospiti dei quattro incontri in programma racconteranno loro esperienze, per scoprire quanto hanno in comune tra loro, pur rappresentando scenari diversi della società.

L’incontro inaugurale: “Le donne salveranno il Mondo” con Veronica De Laurentiis artista e attrice, figlia di Silvana Mangano, Cristiana Mancinelli Scotti attrice e interprete, figlia di Elsa Martinelli, Myrta Merlino giornalista e conduttrice televisiva, autrice del libro “Madri” (Rizzoli) che sarà presentato durante l’evento, e Maria Flora Monini imprenditrice e manager per Monini s.p.a. Le conclusioni saranno affidate a Monica Mosca, direttrice del settimanale Gente. Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” sono di Linda Laura Sabbadini e per il Comitato Scientifico dei Dialoghi interverrà Liliosa Azara.

Il secondo incontro domenica 30 giugno, sempre alle 17, dal titolo “Le donne finanzieranno il Mondo”. A dialogo Emanuela Farris consulente per gli affari europei dell’ABI, Cristina Finocchi Mahne, economista aziendale, consigliere di amministrazione di società quotate, co-presidente di WCD Foundation Italy, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore e appartenente al network #100esperte, Carlotta Pignatti Costamagna imprenditrice, presidente BeDimensional e Suor Alessandra Smerilli docente ed economista. Modera l’ideatrice dei Dialoghi’ Paola Severini Melograni. “I numeri” Linda Laura Sabbadini, Interverrà per il Comitato Scientifico Francesca Marino.

I prossimi incontri si terranno il 7 e il 12 luglio. Si parlerà di scienza e di tecnologia con alcune affermate studiose e ricercatrici – tra cui Maria Grazia Spillantini, professoressa di Biologia Molecolare alla Cambridge University e membro della Royal Society e appartenente al network #100esperte, e di calcio femminile con il capitano della Nazionale Italiana di calcio femminile Sara Gama.

La squadra organizzativa dei “Dialoghi a Spoleto” è diretta da Paola Severini Melograni, che guida il comitato scientifico. Come nelle scorse edizioni una delle più importanti esperte di statistica italiane Linda Laura Sabbadini “darà i numeri”. Nel comitato scientifico: Liliosa Azara (esperta di questioni femminili), Gaia Peruzzi (esperta di comunicazione), Diva Ricevuto (esperta di Relazioni Internazionali), e Francesca Marino (esperta di etica e responsabilità sociale).

Con i patrocini di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rai, Fondazione Marisa Bellisario, Valore D.

Con il sostegno di: Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Lega Serie A. Media Partner: RCS, Radio Immaginaria, Formiche. Con il contributo di: Banca Popolare di Spoleto, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Edison, ENEA, Fondazione Monini, Pellan Italia, Fondazione Bracco, Miamo, Astoria Vini.