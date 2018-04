EUREKA! Roma 2018: la scienza conquista la città

Entra nel vivo la prima edizione di EUREKA! Roma 2018 la manifestazione dedicata alla divulgazione e promozione scientifica ideata e promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale. Il programma si compone degli appuntamenti di enti, istituti di ricerca e università e dagli operatori culturali che hanno partecipato al primo avviso pubblico di Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali dedicato alla scienza. I progetti del bando sono realizzati in collaborazione con SIAE.

EUREKA! Roma 2018 per la prima volta realizza a Roma un programma di divulgazione scientifica alla portata di tutti con iniziative diffuse su gran parte del territorio. Fino al 3 giugno tanti gli eventi family friendly e gli appuntamenti per bambini e ragazzi, inoltre incontri, seminari, conferenze, dibattiti, workshop, laboratori, esplorazioni, scoperte, film, spettacoli, mostre, videogiochi, azioni urbane.

Si parte con City Nature Challenge 2018, dal 27 al 29 aprile, per concorrere con altre 60 città del mondo per il ruolo di città più sensibile alla biodiversità. Sono previsti Bioblitz aperti a tutti per fotografare e geolocalizzare piante e animali nel Parco dell’Appia Antica, nel Parco di Centocelle, nel Parco di Villa Torlonia e nel Parco di Villa Borghese. A cura di Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL.

Fino al 5 maggio nella Biblioteca Guglielmo Marconi la mostra Una Via alle Scienziate, a cura dell’Associazione Culturale FormaScienza, con approfondimenti storici sul rapporto delle donne con l’educazione e la scienza.

Sul sito www.eurekaroma.it gli appuntamenti in programma costantemente aggiornati.

