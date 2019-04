Premio letterario Città di Lugnano in Teverina 2019: formata la giuria

Mentre mancano pochi giorni alla scadenza del Premio, fissata per il 15 aprile prossimo, il Comitato direttivo, presieduto da Paolo Petroni, ha comunicato ieri i nomi dei componenti la Giuria di Esperti, così composta: Presidente Paolo Petroni, critico letterario e teatrale, giornalista Ansa e Corriere della Sera, Massimiano Boni scrittore, vincitore della terza edizione del Premio Lugnano con il romanzo “Il museo delle penultime cose” (Edizioni 66th and 2nd), Annagrazia Martino giornalista vice-caporedattore La7, Giorgio Nisini saggista letterario e romanziere, fondatore dell’associazione culturale Officina Mente e co-direttore di Caffeina Festival, Giorgio Patrizi saggista e docente di Storia della Letteratura italiana presso l’Università del Molise, Daniela Carmosino docente di critica letteraria e letterature comparate all’Università degli Studi Campani L.Vanvitelli, Carlo Zanframundo regista, filmaker.

Il Premio, alla sua quinta edizione, è rivolto a opere di narrativa italiana e articolato in due sezioni: Romanzi editi e Racconti inediti a tema “La fotografia”.

I vincitori di entrambe le sezioni saranno premiati con un riconoscimento simbolo del Comune di Lugnano: Rosone d’Argento e per il primo classificato della sezione Romanzi e Rosone di Ceramica per il primo classificato della sezione Racconti. Il racconto vincitore e i racconti finalisti, inoltre, verranno pubblicati a cura del Comune in una Antologia – edita da Intermedia Edizioni – i cui proventi di vendita saranno interamente devoluti all’Associazione Telefono Rosa (che si occupa di prevenzione e sostegno per tutte le persone vittime di violenza fisica, psicologica, economica, mobbing e stalking.),

La Giuria di esperti selezionerà le cinque opere finaliste di entrambe le sezioni i cui autori saranno invitati alla Cerimonia di Premiazione che si svolgerà a Lugnano in Teverina Sabato 22 giugno 2019.

In quella occasione la Giuria ufficiale sarà affiancata da una Giuria popolare (nominata sul territorio) che si esprimerà solo sulle opere finaliste: il suo giudizio, espresso a maggioranza, avrà complessivamente il valore di un voto, che andrà ad aggiungersi a quello della Giuria di esperti.

Anche quest’anno il Premio ha il Patrocinio dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia, di cui Lugnano fa parte, la Cerimonia di Premiazione si svolgerà, infatti, proprio durante la Notte Romantica dei Borghi, manifestazione a carattere nazionale.

Il Bando, il regolamento e le Schede di Partecipazione sono scaricabili dal sito www.premiolugnano.it alla voce Bando.