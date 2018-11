Al Lyrick di Assisi il Gospel Connection Mass Choir

Le suggestioni del gospel invaderanno il Teatro Lyrick di Assisi il prossimo 10 novembre (ore 21.15), nell’unica data italiana 2018 del Gospel Connection Mass Choir. Trecento sono le voci guidate da un team di artisti statunitensi di rilievo. Il concerto è un “must” per tutti gli amanti del gospel.

Raramente si ha infatti l’opportunità di vedere in Italia un coro di tale dimensione unito all’eccellenza musicale messa a punto in quindici anni di lavoro. Il “Gospel Connection Mass Choir” si esibirà in una kermesse di musica gospel travolgente ed emozionante nell’arco di due ore di musica che trascineranno letteralmente lo spettatore in un vortice di sano divertimento.

Giunto alla sua sedicesima edizione, Gospel Connection ha al suo attivo migliaia di partecipanti provenienti da tutto il mondo, tutti accomunati dalla stessa passione per la musica gospel, espressione del sentimento globale di pace, fratellanza, comprensione multietnica multiculturale e multireligiosa.

Per l’occasione, dall’8 all’11 novembre nella città serafica prenderà il via una quattro giorni di corsi all’insegna della musica sotto la guida di un gruppo di docenti composto da Pastor Keith Moncrief, Pastor Ronald Ixaac Hubbard, Min. Trini Massie, Rodney Hubbard, Timothy Reddick. Informazioni, costi e iscrizioni: www.gospelconnection.it

Fonte: Ufficio Stampa Teatro Lyrick