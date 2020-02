Valle Misa Nevola: cultura e buon cibo nel Grand Tour Cultura 2019

Nella Valle Misa e Nevola sono tante le iniziative che hanno luogo anche in questa settimana in occasione del Grand Tour Cultura, promosso da Regione Marche, Fondazione Marche Cultura e MAB (Musei Archivi Biblioteche).

Da venerdì 14 febbraio inizia la seconda trilogia di appuntamenti nell’ambito della manifestazione: Cronache di Senigallia: Il mare, la terra, l’uomo, con la presentazione del libro A futura memoria: la miseria, l’ingiustizia e il mare di Alessandro Barucca detto Lissa alle 17.30 e l’inaugurazione mostra fotografica “Di mare, barche e marinai alle 18.30 presso la Biblioteca Antonelliana” (ingresso gratuito).

Il giorno seguente, sabato 15 febbraio il doppio appuntamento offerto dal Museo Sergio Anselmi, sempre ad ingresso gratuito: al mattino dalle 10.00 alle 12.00 verranno proposte visite guidate al museo, mentre nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 si terrà la conversazione con il pubblico su I piatti della tradizione.

Domenica 16 febbraio, invece, sarà la giornata in cui sarà il Polo Museale delle Marche (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo), nei suoi musei che si trovano nella Valle Misa e Nevola, ad offrire iniziative da non perdere: alle 11.00, presso il Museo Archeologico Statale di Arcevia verrà attivato il laboratorio didattico per bambini: Dal chicco alla farina: impariamo a conoscere i cereali (su prenotazione al numero: 0731 9622 o per e-mail: sar-mar.arcevia@beniculturali.it. Ingresso a pagamento: intero € 3,00; 18-25 anni € 2,00; ingresso gratuito 0-18 anni e secondo normativa vigente), all’interno dell’iniziativa del Grand Tour Cultura: Cibo è cultura. Dal farro al mais, proposta nell’ambito della manifestazione Una domenica andando a polenta organizzata dal Comune di Arcevia. Dopo aver gustato un ottimo pranzo a base di cibi prodotti con il rinomato Mays ottofile di Roccacontrada in uno dei ristoranti aderenti all’iniziativa, ci attende nel pomeriggio alla Rocca Roveresca il secondo appuntamento della manifestazione Cronache di Senigallia: il mare, la terra, l’uomo con Il popolo – rappresentazioni teatrali dialettali e non, in collaborazione con le compagnie teatrali La Tela, La Sciabica, I Mazzamurei, I Scavestri dalle 17.00

(su prenotazione al numero: 071 63258 o per e-mail: roccaroveresca.senigallia@beniculturali.it. Ingresso a pagamento: intero € 5,00; 18-25 anni € 2,00; ingresso gratuito 0-18 anni e secondo normativa vigente).

Inoltre al Museo Nori De’ Nobili (Trecastelli) è attiva fino al 23 febbraio la mostra Disobbedienze, a cura di Maria Jannelli e Simona Zava (visitabile il martedì e il sabato dalle 10.30 alle 12.30, il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 e venerdì, sabato e domenica dalle 17.00 alle 19.30). L’esposizione, nuovo progetto del Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee, presenta le opere di artisti che indagano “diverse forme di disobbedienza”, generate dal rapporto con la società, il sistema dell’arte, i rapporti familiari e ogni altro aspetto che costituisca oggetto di conformismo. La mostra è in collaborazione con il Museo Comunale d’Arte Moderna dell’Informazione e della Fotografia di Senigallia, l’Associazione Carlo Emanuele Bugatti Amici del Musinf, La Casa delle Arti-Museo Alda Merini di Milano e ha il patrocino della Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche.