Perugia. Questo weekend in piazza il calendario 2019 di Greenpeace

Nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 novembre Greenpeace, con i suoi dialogatori, sarà a Perugia in piazza Italia dalle ore 09.30 alle ore 19.30, per promuovere un’attività di sensibilizzazione e raccolta fondi a livello locale legata alla promozione del calendario 2019.

Il Calendario 2019 di Greenpeace, la cui vendita sarà attiva nel weekend in numerose piazze d’Italia, offre un giro del mondo in 365 giorni, dai Carpazi al Kenya, dall’Alaska alla Thailandia, toccando luoghi a noi più vicini come il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Aree incontaminate e fauna minacciate dall’azione dell’uomo e dalla ricerca di profitto.

12 mesi di meraviglie del Pianeta che rischiano di non avere futuro.

Inoltre, ogni mese, si potrà contare su piccoli consigli pratici che si possono adottare tutti i giorni per contribuire così alla salvaguardia del Pianeta.

Aiuta Greenpeace, il nostro meraviglioso Pianeta ha bisogno dell’aiuto di tutti!