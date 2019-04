Milano. I paesaggi lombardi di Leonardo a Villa Arconati di Bollate

Leonardo da Vinci, grande attrattore turistico e culturale della città di Milano, ma le tracce del suo passaggio non si limitano ai monumenti celeberrimi quali il Cenacolo in Santa Maria delle grazie, il Museo della Scienza e della Tecnica, la Biblioteca Ambrosiana e il Castello Sforzesco, ai quali vanno aggiunti anche la cripta di San Sepolcro e la Vigna di Palazzo Atellani di recente recuperati.

Leonardo, infatti, ha inciso fortemente sulla fisionomia urbanistica di Milano come centro aggregatore di un territorio molto più vasto della sua antica cerchia interna e che trova sviluppo lungo le vie d’acqua di quei Navigli che hanno fatto, e si auspica tornino a fare, di Milano il fulcro effettivo della rete fluviale che collega il Lago Maggiore con il Lago di Lecco e di Como, lungo il Naviglio Grande e il Ticino, lungo la Martesana e la Valle dell’Adda.

Direttrici di sviluppo economico ma anche di percorsi turistici che devono saper raccordare la grande potenzialità del polo milanese con le realtà produttive e paesaggistiche delle aree più vaste della Città Metropolitana di Milano e dell’intera Regione Lombardia, che trova nel corpus dei dipinti e dei disegni Leonardo ampia e dettagliata attestazione, dalla Monna Lisa alla Madonna col Bambino e Sant’Anna del Louvre ai disegni conservati a Windsor, in particolare della Valle dell’Adda, delle Grignee del Resegone, ma anche di Valsassina, Valchiavenna, Valtellina, Valbrembana e Valtrompia.

L’appuntamento è per domenica 5 maggio 2019 alle ore 10:00 a Villa Arconati FAR di Bollate con lo storico dell’arte Luca Tomìo il quale, per conto di Città Metropolitana di Milano e di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, sta approntando una dettagliata guida geografica, topografica e cronologica dei luoghi di Leonardo in Lombardia e sotto la supervisione del prof. Carmelo Petronio del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università Sapienza di Roma ha condotto un’analisi geomorfologica,appena pubblicata da Morlacchi Editore di Perugia, che consente la precisa localizzazione dei paesaggi che compaiono nelle opere di Leonardo.