Inspyre: una settimana di lezioni di fisica live sul canale youtube INFN-LNF

Inspyre 2020: su YouTube il corso in lingua inglese l’International School on Modern PhYsics and Research organizzata dall’INFN

A scuola su YouTube per imparare e discutere dei temi più importanti della fisica e far incontrare virtualmente le ricercatrici e ricercatori che studiano la materia e l’universo con studenti e studentesse delle scuole secondarie di ogni parte del mondo. Sta per partire Inspyre 2020, l’International School on Modern PhYsics and Research organizzata quest’anno dai Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) dell’INFN in modalità completamente online e dal titolo “The Hitchhikers’s Guide to the Universe”. Le lezioni, tutte in lingua inglese, saranno trasmesse dal 30 marzo al 3 aprile prossimo, direttamente dal canale YouTube INFN-LNF tutti i giorni dalle 10:30 alle 13:30.

Nel programma speciale di questa edizione: Amedeo Balbi, professore di astronomia e astrofisica all’Università di Roma Tor Vergata, parlerà della ricerca di vita nell’Universo. Fabio Sciarrino, professore di fisica sperimentale della materia presso l’Università Sapienza di Roma, terrà una lezione sulla meccanica quantistica e sulle tecnologie quantistiche. Lorenzo Maccone, professore di fisica teorica dell’Università di Pavia, proporrà un approfondimento legato al tempo nella fisica moderna. Stefano Bellucci, primo ricercatore INFN-LNF, e Antonino Cataldo, ricercatore INFN-LNF, parleranno delle bionanotecnologie e delle loro applicazioni. Viviana Fafone, professoressa di astrofisica presso l’Università di Tor Vergata, terrà una lezione sulle onde gravitazionali. Catalina Curceanu, direttrice della Scuola e prima ricercatrice INFN-LNF, approfondirà la stranezza delle stelle e come studiarle con l’acceleratore Dafne. Frederik Van Der Veken, ricercatore di fisica teoria del CERN parlerà della fisica delle particelle e in particolare delle ricerche condotte all’LHC di Ginevra e Matteo Martini, professore di fisica delle particelle presso l’Università Marconi e Presidente di Frascati Scienza, terrà una lezione sulla confutazione delle fake news con approccio scientifico.

Lo scopo di Inspyre è quello di trasferire conoscenze nell’ambito dell’attuale ricerca di frontiera, delle tecnologie all’avanguardia e della connessione tra scienza e società. La Scuola sarà in lingua inglese e gli studenti avranno l’opportunità di interagire direttamente con i relatori inviando domande in diretta nel corso delle lezioni. L’edizione Inspyre 2020 sarà un’eccezionale opportunità estesa a tutti gli studenti di prendere parte ad una Scuola di respiro internazionale.