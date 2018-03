Instrument Jam: prima nazionale al Teatro Morlacchi di Perugia

Instrument Jam, del coreografo Roberto Zappalà, andrà in scena in anteprima nazionale, il prossimo mercoledì 14 marzo, alle 21:00 al teatro Morlacchi di Perugia.

In scena, insieme al virtuoso di marranzani Puccio Castrogiovanni e al musicista Arnaldo Vacca, ai tamburi e all’hang, i sette danzatori della Compagnia Zappalà Danza, che interpretano con vigore e arroganza una Sicilia senza confini, dove la tradizione e il moderno si incontrano, si incrociano, si fondono.

Prosegue così il percorso intrapreso dal coreografo al fine di rileggere la Sicilia attraverso il suo linguaggio scenico.

La musica in questo spettacolo non è solo accompagnamento, ma è vero e proprio strumento d’interpretazione, per aprire strade e percorsi che la danza ci propone in maniera dolce e travolgente.

Come diceva Gesualdo Bufalino, la Sicilia non esiste, ci sono cento Sicilie e ognuna ha altrettante interpretazioni. Per interpretare servono gli strumenti e lo spettacolo si fa carico, nel senso letterale e metaforico, di uno di questi, il marranzano, per farne strumento d’interpretazione, per aprire strade e percorsi che la danza ci propone in maniera dolce e oscura. Ogni strumento è anche una protesi, e la protesi marranzano serve a pescare nel “mare” Sicilia.

Un altro nome popolare di questo strumento è, chi sa perché, scacciapensieri, e la danza dello spettacolo ha l’ambizione alta, com’è giusto che sia, non di scacciarli, ma di farli venire.

