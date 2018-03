Libri, Catena Fiorello torna in Umbria con la sua “Picciridda”

8 Marzo, Greenpeace: non c’è giustizia ambientale senza giustizia di genere

Greenpeace Italia aderisce – per il secondo anno consecutivo – allo sciopero indetto dal movimento “Non Una di Meno” per l’ 8 marzo, Giornata Internazionale delle Donne e partecipa al corteo che sfilerà oggi per le strade romane e in tutta Italia con i gruppi locali di volontari sono coinvolti in...