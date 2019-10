Piccoli comuni incontrano la cultura: il primo spettacolo è di Paola Quattrini

Paola Quattrini sarà protagonista della commedia Oggi è già domani, firmata da Willy Russel con la regia Pietro Garinei, aprendo il ciclo di appuntamenti pensati per la serie di eventi “Piccoli comuni incontrano la cultura”, in provincia di Rieti . Il progetto della Regione Lazio, realizzato da ATCL in collaborazione con LazioCrea, vede per ogni tappa il supporto dei Comuni ospiti, attivando un percorso virtuoso di sostegno alla cultura. Questo ciclo di appuntamenti ha l’obiettivo di far riscoprire e valorizzare i borghi del Lazio.

Lo spettacolo che si terrà presso il Teatro Comunale di Poggio Moiano venerdì 18 ottobre alle ore ore 21, racconta di una casalinga, Dora, con un marito distratto e quasi sempre assente e due figli egoisti che si ricordano di avere una madre soltanto quando hanno bisogno di aiuto. Quella di Dora sembrerebbe un’esistenza grigia ma, invece, non è così, perché Dora è una donna dotata di eccezionali risorse e riesce a vincere la solitudine sfogandosi con un’amica che sa ascoltare: il muro della cucina. Al muro, Dora confida sogni, desideri e felici ricordi. Racconta gli accadimenti delle sue giornate ed alcuni divertenti incontri con una antipatica vicina di casa, una sorprendente compagna di scuola, un cane forzatamente vegetariano e con Pia la sua unica amica femminista. Se un muro potesse ridere e commuoversi, non c’è dubbio che il “suo” muro lo farebbe perché Dora esprime tenerezza, fantasia ed un irresistibile umorismo. Grazie a queste doti, Dora riesce ad evadere dalla prigione domestica e non solo metaforicamente. Perché, un bel giorno, ritrova tutto il suo coraggio: pianta la famiglia ingrata e si tuffa in una esotica avventura partendo per la Grecia insieme con l’amica Pia.

E non importa se anche l’amica si rivela un’egoista e la lascia sola per godersi un’avventura amorosa. Uno scoglio in riva al mare diventa il nuovo confidente di Dora.

Allo scoglio, come prima al muro della cucina, Dora parla con la sincerità e libertà di linguaggio, senza mai perdere la fiducia nella gente e nella vita.

Sempre negli appuntamenti di teatro, Debora Caprioglio è l’interprete di Callas d’incanto, scritto e diretto da Roberto D’Alessandro. Lo spettacolo racconta la storia di Bruna, fedele governante di Maria Callas, al suo servizio dal 1953 al 1977. Ha da poco debuttato Non Domandarmi di me, Marta mia di Katia Ippaso, regia Arturo Armone Caruso con Elena Arvigo sul rapporto tra Luigi Pirandello e Marta Abba, mentre lacasadargilla firma il progetto Racconti ritrovati, adattamento e voce recitante Lisa Ferlazzo Natoli con musiche originali di Gabriele Coen, ai sassofoni e clarinetto, e con Stefano Saletti, oud e chitarra elettrica. Acino Brillo Production presenta Lo stretto indispensabile, uno spettacolo scritto da Dodi Conti, anche in scena, e Paola Mammini, con le voci e le chitarre di Alessio Corasaniti e Carlo Martinelli.

Il progetto Piccoli comuni incontrano la cultura della Regione Lazio realizzato da ATCL in collaborazione con LazioCrea, è pensato per 47 piccoli comuni, comunità al di sotto di 5000 abitanti, per il quale si sono sviluppate tante importanti collaborazioni: Teatro di Roma, Conservatorio di Santa Cecilia, Roma Lazio Film Commission, Progetti Speciali-ABC della Regione Lazio, ma soprattutto tutte le amministrazioni locali. Per poco più di 2 mesi, dal 28 settembre al 30 novembre, l’intero territorio sarà attraversato da concerti, spettacoli, attività per bambini, danza, incontri per un totale di 25 compagnie, 110 tra attori e tecnici, 20 tra studiosi e scrittori: un caleidoscopico calendario di eventi che disegnerà un itinerario “fantastico” di riscoperta del piccolo/grande territorio.

I Comuni coinvolti nelle 5 Province: Barbarano Romano, Bassiano; Calcata, Camerata nuova, Campoli Appennino, Canepina, Cantalice, Capranica Prenestina, Carbognano, Casperia, Castel San Pietro Romano, Castelforte, Castrocielo, Celleno, Cerreto Laziale, Collevecchio, Colonna, Contigliano, Filacciano, Fontana Liri, Gerano, Giuliano di Roma, Gradoli, Guarcino, Maenza, Montopoli Di Sabina, Norma, Oriolo Romano, Piansano, Picinisco, Poggio Bustone, Poggio Moiano, Poli, Posta Fibreno, Prossedi, Rocca Giovine, Rocca Massima, Rocca Santo Stefano, Roccasecca dei Volsci, Roiate, Sambuci, San Donato Val di Comino, San Giorgio A Liri, Sant’Apollinare, Sant’Oreste, Vallerano, Vicovaro.

