Premio Letterario Città di Lugnano: il 22 giugno conosceremo i vincitori

Il Premio Letterario Città di Lugnano in Teverina arriva alle battute finali: la Giuria di esperti ha annunciato i Finalisti delle sezioni Romanzi editi e Racconti inediti tra i quali, il 22 giugno, in piazza S. Maria a Lugnano, durante una Cerimonia di Premiazione nella quale parteciperanno gli autori, verranno scelti i vincitori delle due sezioni, con una nuova pubblica votazione della Giuria di esperti, cui si aggiungernno le preferenze di quella popolare nominata sul territorio.

La cinquina dei Romanzi finalisti, in ordine alfabetico per autore, include: Simona Baldelli, Vicolo dell’immaginario, Sellerio; Daniela Dawan, Qual è la via del vento, Edizioni e/o; Desy Icardi, L’annusatrice di libri, Fazi; Sacha Naspini, Le case del malcontento, Edizioni e/o; Gianluca Wayne Palazzo, Idiota è una parola gentile, Asino d’oro Ed.

Per quanto riguarda la sezione Racconti inediti, la cinquina dei finalisti a tema “la fotografia” in ordine alfabetico per autore è la seguente: Giorgio del Puente, Ben oltre ciò che lo sguardo concede; Marco Ferrari, La fotografia; Diego Inghilleri, Rugby mon amour; Nausica Manzi, Peter, una camera oscura piena di luce; Luca Santoro, Altrove.

I racconti finalisti verranno raccolti nell’Antologia FotoStorie, pubblicata dalla casa editrice Intermedia Edizioni nella quale saranno inclusi anche altri racconti semifinalisti segnalati dalla giuria.

Per espressa volontà degli autori, i proventi di vendita di FotoStorie verranno interamente devoluti all’Associazione TelefonoRosa, che opera nella prevenzione e sostegno per tutte le vittime di

violenza fisica, psicologica, economica, mobbing e stalking.

La Giuria di esperti del Premio Letterario Città di Lugnano 2019 è composta da: Paolo Petroni, Presidente. Critico letterario e teatrale, giornalista Ansa e Corriere della Sera; Massimiano Boni, scrittore, vincitore della terza edizione del Premio Lugnano con il romanzo “Il museo delle penultime cose” (Edizioni 66thand2nd); Annagrazia Martino, giornalista, vice-caporedattore La7; Giorgio Nisini, saggista letterario e romanziere, fondatore dell’associazione culturale Officina Mente e co-direttore di Caffeina Festival; Giorgio Patrizi, saggista e docente di Storia della Letteratura italiana Università del Molise; Daniela Carmosino, docente di critica letteraria e letterature comparate all’Università degli Studi Campani L.Vanvitelli; Carlo Zanframundo, regista, filmaker.

Gli autori finalisti di entrambe le sezioni parteciperanno alla Cerimonia di Premiazione che si svolgerà a Lugnano in Teverina Sabato 22 giugno 2019.

In quell’occasione la Giuria ufficiale sarà affiancata da una Giuria popolare che si esprimerà solo sulle opere finaliste: il suo giudizio, espresso a maggioranza, avrà complessivamente il valore di

un voto, che andrà ad aggiungersi a quello della Giuria di esperti.

I componenti la Giuria Popolare 2019 sono: Benedetta Tintillini Coordinatrice, Francesco Ambrosino, Paola Antonini, Giuseppe de Nicolellis, Barbara Felcini, Stefano Ferrarese, Letizia Longobardi, Giovanna Poletti, Idea Riccitelli, Laura Schiavon, Andrea Virzo.

I vincitori saranno premiati con un riconoscimento simbolo del Comune di Lugnano: il Rosone d’Argento per il primo classificato della sezione Romanzi e Rosone di Ceramica per il primo

classificato della sezione Racconti.

La Premiazione si svolgerà durante la Notte Romantica dei Borghi, manifestazione a carattere nazionale promossa dal club I Borghi più belli d’Italia, di cui Lugnano fa parte.