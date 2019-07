Todi, Cittadella Agraria: Suggestioni dall’infinito: 50 anni dal primo passo sulla Luna

Nel chiostro della Cittadella Agraria di Todi venerdì 26 luglio alle 21:00, dopo le molte iniziative che hanno celebrato il primo sbarco sulla Luna da parte dell’equipaggio americano a bordo dell’Apollo 11, un ulteriore approfondimento sarà offerto dalla conferenza-spettacolo “Suggestioni dall’infinito: 50 anni dal primo passo sulla Luna”.

Già proposta con successo nei giorni scorsi a Palazzo Ranieri a Perugia dall’associazione culturale “Pane, scienza e cioccolata”, l’appuntamento tuderte vedrà gli interventi della professoressa Simonetta Ercoli, vicepresidente di PLANit e referente per l’astronomia di ANISN Umbria, dell’ingegner Walter Risolo e dell’architetto Stefano Chiocchini, entrambi docenti dell’Istituto Italiano Design.

Tre i temi al centro della conferenza: “La luna è servita”, “L’equazione di Kallman per tornare a casa” e “La luna & la penna”. Tali argomenti non si limiteranno a soffermarsi sul racconto degli astronauti statunitensi Neil Armstrong (che mosse il primo passo sulla Luna) e Buzz Aldrin, parte dell’equipaggio, insieme Michael Collins, dell’Apollo 11, ma cercheranno di mettere in luce dettagli curiosi della missione spaziale che portò i primi uomini sulla Luna.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Istituto Ciuffelli-Einaudi di Todi, nella cui sede di Viale Montecristo è presente anche un planetario didattico e un piccolo osservatorio al quale potranno accedere, grazie alla presenza di alcuni astrofili, i partecipanti alla serata.

Pane, Scienza & Cioccolata è un’associazione culturale che realizza una serie di conferenze programmate insieme all’Istituto Italiano Design ed all’Associazione Star Light, un planetario tra le dita, al fine di trattare tematiche scientifiche, anche complesse, in modo semplice ed alla portata di tutti.

Il “comitato scientifico” è composto da Walter Risolo, ingegnere, docente dell’Istituto Italiano Design, Stefano Chiocchini docente dell’Istituto Italiano Design, architetto e designer titolare dello studio Chiocchini & Partners, Simonetta Ercoli docente di scienze, vicepresidente di PLANit e referente per l’astronomia di ANISN Umbria.

La serie di conferenze (circa 30 all’anno) spaziano dalla medicina alla scienza pura, dall’architettura e design alla progettazione del verde e ricerca di materiali innovativi.

Al termine di ogni conferenza, per rendere ancora più partecipativo l’evento, verranno offerte delle fette di pane & cioccolata.