La Sir impegnata in Superlega affronta Civitanova

La grande sfida! Oggi anticipo dell’undicesima giornata di Superlega a distanza di una settimana dalla vittoria della Supercoppa Italiana, la Sir Safety Conad Perugia affronta, con fischio d’inizio alle ore 18:00 e diretta tv su Raisport, i padroni di casa della Cucine Lube Civitanova. Un anticipo questo necessario per l’impegno della Lube nel prossimo mondiale per club. Civitanova in classifica attualmente ha 5 lunghezze di vantaggio nei confronti della squadra di Heynen e l’obiettivo è quello di ridurre lo scarto. Negli allenamenti e in campo il tecnico continua a provare tutta la rosa, più volte in conferenza stampa e nelle interviste aveva dichiarato che nel campionato più bello del mondo c’è bisogno di tutti. Un concetto che alla lunga paga perché per giocatori che giocano a questo livello, sapere di poter entrare in partita e dare il loro aiuto è stimolante oltre importante per uscire dal concetto della “squadra titolare”. Civitanova di coach De Giorgi dovrebbe invece presentarsi al via con Bruno al palleggio, l’iraniano Ghafour (che dovrebbe essere preferito a Rychlicki) opposto, il cubano Simon con Anzani al centro, capitan Juantorena in diagonale con l’altro cubano Leal in posto quattro e Balaso libero. La battuta sarà l’elemento essenziale per guidare questa difficile battuta e poi, come sempre, vince chi sbaglia meno. Buona visione a tutti.

Probabili formazioni:

Cucine lube Civitanova: Bruno-Ghafour, Simon-Anzani, Juantorena-Leal, Balaso libero. All. De Giorgi.

Sir Safety Conad Perugia: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-Ricci, Leon-Lanza, Colaci libero. All. Heynen.

Arbitri: Andrea Puecher – Andrea Pozzato

Donatella Binaglia