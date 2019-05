Sorrento. Con “Fuddia” apre la manifestazione “Concerti al tramonto”

Il 29 Maggio ore 20.00, Giuseppe Di Bella con “Fuddia” live darà il via alla seconda edizione di “Concerti al tramonto”, la rassegna in programma a Sorrento nata da da un’idea del movimento “22 dicembre” con il patrocinio del Comune di Sorrento.

La rassegna “Concerti al tramonto” è nata dall’esigenza di offrire ai numerosi turisti ed ai cittadini di Sorrento momenti di musica della tradizione napoletana e nuove contaminazioni sonore nel contesto naturale di Piazza della Vittoria.

Il progetto-disco “Fuddia” nasce dall’incontro fra dominanti musicali che partono dal centro culturale ed etnico della Sicilia e si accorpano a mondi che hanno nostalgia di un lontano indefinito, musicalmente e geograficamente. In seno a una ricerca che vuole riappropriarsi della centralità delle composizioni, armonia e melodia al centro, con lingue diverse, dal dialetto, all’italiano, passando per il portoghese. Versi cantati e resi attraverso una melodia che è la sintesi di una World music che reca le tracce di Modugno, della Balistreri, di Aznar, ma in forma ridotta, quasi minima.

Un etnico che vuol però affermare la centralità del testo, la necessità e l’abbattimento di ogni atteggiamento di stile, e di tendenza. “Fuddia” che in dialetto siciliano vuol dire tanto “follia” quanto voce del verbo “girare, girovagare”. Senza cercare di miscelare folcloristicamente mondi superficialmente del sud, si cerca in questo lavoro di far coesistere l’energia di tante forze diverse, sulla base di strutture musicali affini verso una nuova idea di canzone d’autore, che non tema di andare oltre gli stigmi e i cliché del tempo.

on stage:

Giuseppe Di Bella – Voce e Chitarra

Salverico Cutuli – Fisarmonica contemporanea

Riccardo Gerbino – Percussioni multietniche

Per info concerti: 3282005169

Credit: foto Napoli Repubblica