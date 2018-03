Urbino. Torna Spazio K, dedicato agli artisti emergenti

Dopo il grande successo della prima edizione, la Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, prosegue nella Grande Cucina dei Sotterranei del Palazzo Ducale di Urbino la programmazione artistica nello Spazio K, lo spazio permanente dedicato ad artisti emergenti.

Il progetto prevede che ogni anno siano individuati un tema e un curatore il quale, a sua volta, invita una serie di autori a realizzare delle mostre personali. La seconda edizione, di cui Artribune è media partner, si intitola “Cambi di rotta”, ed è a cura di Umberto Palestini.

Protagonisti sono gli artisti Matteo Fato, Silvia Mariotti, Virginia Mori, Luca De Angelis, Simone Cametti, Fabrizio Cotognini.

Il progetto è rivolto a giovani artisti delle Marche o fortemente legati al territorio, fuori dal circuito formativo e che abbiano avuto riconoscimenti in premi nazionali o internazionali. Ogni evento vedrà realizzato un allestimento site-specific in cui l’autore esporrà la propria ricerca confrontandosi liberamente con un tema, che in questa edizione è Ritorno; lo farà con il mezzo che riterrà più opportuno: dalla pittura alla scultura, dalla grafica alla video installazione, alla performance…

Il progetto, elaborato per la seconda edizione, vuole far emergere il potente elemento energetico-culturale rappresentato da Palazzo Ducale e dal suo patrimonio storico ed evocativo. Uno spazio dove diversi saperi e personalità cosmopolite trovarono dimora e, dialogando in maniera inedita, riuscirono a produrre una rivoluzione che ha attraversato il tempo. Gli artisti invitati, in tale ottica, svilupperanno progetti incentrati sulla grande miniera culturale e artistica offerta dai sommi autori ospitati nella Galleria Nazionale delle Marche, quali Piero della Francesca, Paolo Uccello, Raffaello, o analizzeranno il concetto di ritorno quale condizione primaria per restituire doni che ogni viaggio porta con sé.

Come testimonianza degli eventi, alla fine del ciclo di sei mostre, sarà prodotto e presentato un catalogo finale che raccoglierà tutti i progetti realizzati, la documentazione della messa in opera degli allestimenti e le inedite relazioni create tra i linguaggi dell’arte contemporanea e gli storici spazi di Palazzo Ducale.

Le mostre personali degli artisti si svolgeranno secondo queste date:

dal 22 marzo al 06 maggio Matteo Fato

dal 10 maggio al 24 giugno Silvia Mariotti

dal 28 giugno al 5 agosto Virginia Mori

dal 9 agosto al 23 settembre Luca De Angelis

dal 27 settembre al 11 novembre Simone Cametti

dal 15 novembre al 6 gennaio 2018 Fabrizio Cotognini

