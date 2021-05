ACEA Maratona delle Acque: il ritorno dopo lo stop di un anno causa Covid

Giunge quest’anno alla 43a Edizione l’Acea Ambiente Maratona delle Acque, la manifestazione podistica organizzata da Amatori Podistica Terni che l’anno scorso, a causa del Covid, non si è potuta svolgere.

La gara partirà domenica 13 giugno 2021 alle 9:30 da Piazza Tacito a Terni e prevede percorsi competitivi e non competitivi da 20,5 e 7 km. Il tracciato è impegnativo con un importante dislivello nella prima metà, ma la fatica è ripagata dalla splendida vista della Cascata delle Marmore e dalla discesa della seconda parte del percorso. La gara di 7 km finisce proprio davanti alla Cascata.

Come da tradizione, la medaglia è realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Orneore Metelli di Terni e sarà presentata a breve. La realizzazione della medaglia fa parte del Progetto-Scuola promosso dall’Amatori Podistica Terni, che coinvolge le scuole del territorio nell’organizzazione della manifestazione.

“Un momento importante per il mondo dello sport e per il nostro territorio” dice Luca Moriconi, Presidente di Amatori Podistica Terni. “Abbiamo ponderato a lungo l’opportunità di realizzare questa edizione della Maratona delle Acque, ma sentiamo che è il momento di ripartire, naturalmente nel rispetto di tutte le misure anti-Covid. L’organizzazione sarà curata nei minimi dettagli per la sicurezza di tutti gli atleti. Ringrazio il Comune di Terni che ci dà pieno sostegno e tutte le forze di Polizia che renderanno possibile lo svolgimento in ordine e sicurezza della manifestazione.”

“È stato un anno difficile per molti comparti e anche quello sportivo ha molto sofferto – continua Moriconi – ma noi non ci siamo mai fermati. Abbiamo organizzato iniziative e camminate all’aperto per continuare a vivere lo sport come un momento di condivisione, benessere, socialità e valorizzazione del territorio.”

“La Maratona delle Acque ci consentirà di far tornare nel nostro territorio atleti da fuori regione e rimettere in moto il circolo virtuoso che da sempre lega sport e turismo.”

Un altro momento simbolo della ripartenza, per l’Amatori Podistica Terni, è stata la benedizione della nuova sede dell’Associazione, ieri, da parte del Vescovo, che nel suo discorso ha rivolto un pensiero particolare ai giovani e all’importante funzione formativa che lo sport può avere nella loro crescita.

Tutto pronto quindi per il grande ritorno della storica Maratona delle Acque. Le iscrizioni sono aperte fino all’11 giugno sul sito di ICRON Revolution.