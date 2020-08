Armonie dal Chiostro: ultimo appuntamento per Chiostri acustici

Questa sera alle ore 21.00 a Umbertide , nel chiostro di San Francesco , si svolgerà il concerto Armonie dal Chiostro .

Si tratta del decimo e ultimo appuntamento della manifestazione “Chiostri acustici tra Umbria e Toscana” , giunta quest’anno alla sua settima edizione, organizzata dal Museo diocesano di Città di Castello , in collaborazione con il Comune di Umbertide e altri Comuni dell’Alta Valle del Tevere.

Grazie alla fattiva collaborazione tra l’assessorato comunale alla Cultura e il Museo Diocesano di Città di Castello sarà possibile ascoltare il quartetto dell’orchestra da camera “I Concertisti” con ai violini i M° Gianfranco Contadini e Sara Bonucci, viola M° Irene Mambrini, violoncello M° Tommaso Bruschi. Sarà eseguito il celebre quintetto di Boccherini per archi e chitarra, che vedrà la partecipazione del M° chitarrista Moreno Piccioloni. Il quintetto è famoso soprattutto per l’accattivante Fandango finale dal ritmo spagnoleggiante, dove sono previste anche le nacchere, per l’occasione suonate dal M° Liliana Marcella.

Nella seconda parte del concerto verrà eseguito il quintetto per archi e clarinetto di W. A. Mozart, e al clarinetto suonerà il M° Fabio Battistelli, clarinettista di fama internazionale. Si tratta di un quintetto di rara bellezza dove archi e clarinetto si fondono in una melodia dolcissima e quasi fantastica per citare un termine fiabesco, che si conclude con il famoso tema e variazioni ricco di spunti virtuosistici.

L'ingresso all'evento di Armonie dal Chiostro è libero e gli organizzatori raccomandano la massima puntualità per il numero ridotto di posti e il massimo rispetto delle normative anti Covid-19 (è obbligatorio l'utilizzo delle mascherine).