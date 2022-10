Miologia: ad Assisi l’XIX meeting internazionale dell’IIM

Dopo due anni di meeting svolto in modalità virtuale a causa della situazione pandemica, si è svolto per la quinta volta ad Assisi il XIX meeting internazionale dell’IIM (Istituto Interuniversitario di Miologia), un’associazione scientifica non-profit che coinvolge università e centri di ricerca italiani e stranieri che si occupano dello studio della fisiologia e delle patologie del muscolo scheletrico. Circa centotrenta ricercatori, clinici e rappresentanti delle industrie farmaceutiche e delle associazioni dei pazienti da tutta Italia, Europa e oltreoceano, si sono ritrovati presso l’hotel Il Cenacolo di Assisi per esporre i più recenti risultati delle proprie ricerche e scambiarsi esperienze scientifiche in un clima fortemente stimolante in cui molto spazio viene dato a giovani laureati, dottorandi e assegnisti di ricerca.

La XIX edizione del meeting IIM (20-23 ottobre) ha ospitato numerosi contributi scientifici presentati sotto forma di 37 comunicazioni orali e 42 poster. Il meeting è stato arricchito da 4 letture magistrali tenute da ricercatori di fama internazionale quali Jean Farup (Aarhus University, Danimarca), Scott Q. Harper (Nationwide Children’s Hospital, Ohio, USA), Douglas P. Millay (University of Cincinnati, Ohio, USA) e Chiara Mozzetta (CNR, Italia).

Grazie ad una convenzione tra l’IIM e l’Università di Perugia, il meeting è anche parte integrante del corso universitario di alta formazione in “Advanced Myology Update 2022”, il cui Coordinatore è il Prof. Guglielmo Sorci, ordinario di Anatomia Umana del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, che è anche organizzatore locale del meeting. Al corso di formazione hanno partecipato giovani ricercatori under-35 da varie regioni d’Italia. Oltre al meeting, a loro sono state dedicate tavole rotonde coordinate e un’intera mattina di lezioni domenica 23 ottobre nel bellissimo scenario di Palazzo Bernabei ad Assisi. Il corso in Advanced Myology Update si propone di fornire le basi per comprendere le dinamiche alla base dello sviluppo, crescita e rigenerazione del tessuto muscolare, conoscere le principali questioni nell’attuale dibattito biomedico-miologico, e confrontarsi con le problematiche collegate allo sviluppo di approcci terapeutici per le malattie neuromuscolari. Ha l’obiettivo di far cogliere una visione d’insieme della Miologia, contribuendo a formare esperti per lo sviluppo di ricerche di base, traslazionali e cliniche incentrate sul tessuto muscolare e le sue patologie. La formula residenziale del Corso garantisce un continuo e costante scambio tra docenti e discenti, e rappresenta un elemento fondamentale ai fini della formazione.

Durante il meeting sono state affrontate tutte le tematiche relative al muscolo, dalla biofisica, genetica ed epigenetica alle cellule staminali e rigenerazione muscolare, dall’atrofia muscolare alla nutrizione e all’esercizio fisico, fino a trattare degli approcci terapeutici per le principali patologie che colpiscono il muscolo scheletrico, con particolare riferimento alle distrofie. Al termine del meeting, sono stati premiati i giovani ricercatori autori delle migliori comunicazioni orali e dei migliori poster.

“Tornare a realizzare il meeting in presenza è una grande soddisfazione, soprattutto in considerazione della grande partecipazione che abbiamo registrato. Per la quinta volta il meeting si è svolto in territorio umbro, grazie anche all’attenzione mostrata dagli enti e dalle istituzioni locali. Ciò rappresenta un valore aggiunto per il meeting, che si impreziosisce della ricchezza storica e paesaggistica che offre la nostra regione” dice il prof. Guglielmo Sorci. “Il successo del meeting è stato frutto della stretta collaborazione tra i colleghi del comitato scientifico dell’IIM, coordinati dal direttore Davide Gabellini (Istituto San Raffaele, Milano), che dà luogo ad un evento estremamente qualificato dal punto di vista scientifico e che si pone come principale obiettivo quello della partecipazione attiva dei giovani ricercatori”.

“La Città di Assisi ospita con grande spirito di accoglienza un convegno internazionale del calibro del meeting dell’Istituto Interuniversitario di Miologia” ha affermato la sindaca di Assisi Stefania Proietti, che ha sottolineato la volontà della propria amministrazione di qualificare Assisi anche come città che sa accogliere la scienza ed essere terreno di confronto tra i protagonisti della ricerca in settori importanti della medicina. Oltre alla sindaca di Assisi, ha portato i saluti all’avvio dei lavori, giovedì 20 ottobre, Stefano Brancorsini in qualità di delegato del Rettore e per conto del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, a cui afferisce il corso di formazione in Advanced Myology Update. Presente anche il presidente del Consiglio Comunale di Assisi Donatella Casciarri.

Il meeting ha avuto il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Assisi, Comune di Perugia, e il sostegno di Fondazione Perugia, AFM-Téléthon, CAMS (Centro di Ateneo per i Musei Scientifici)-Università di Perugia, associazione Parent Project aps, Prodotti Gianni e BCC di Spello e del Velino.