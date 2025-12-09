Assisi accende il Natale: la tradizionale cerimonia inaugura le festività

Con la suggestiva accensione dell’albero di Natale nella Piazza inferiore della Basilica di San Francesco, si sono ufficialmente aperti i festeggiamenti natalizi nella città serafica. Un appuntamento profondamente atteso dalla comunità e dai pellegrini, che ogni anno vivono questo rito come un momento di spiritualità, arte e tradizione.

La giornata si è aperta con la preghiera del Santo Rosario presieduta da fra Alfio Nucci, OFMConv, Assistente della Milizia dell’Immacolata, durante la quale sono stati consacrati i nuovi militi. A seguire, mons. Lorenzo Leuzzi, Vescovo di Teramo-Atri e delegato dei Vescovi d’Abruzzo – regione donatrice dell’olio per la Lampada di San Francesco – ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica animata dalla Cappella Musicale della Basilica.

L’albero, la videoproiezione e il presepe: Assisi illumina il Natale

Alle 18.10 la piazza inferiore si è riempita di luci e voci per la cerimonia dell’accensione dell’albero e della videoproiezione sulla facciata della chiesa superiore, insieme alla benedizione del presepe. Le melodie del coro delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria Sant’Antonio – Istituto Comprensivo “Assisi 1” – hanno accompagnato un momento particolarmente emozionante, trasmesso in diretta su Rai1 durante il programma Vita in Diretta condotto da Alberto Matano.

L’albero, un Cedrus atlantica glauca alto circa 13 metri, proviene dal territorio del Comune dell’Aquila. Donato dalla ditta “Cordeschi giardinaggio”, è stato tagliato con regolare autorizzazione e trasportato dai Vigili del Fuoco dell’Aquila, in segno di collaborazione istituzionale. Anche quest’anno porta con sé un forte valore solidale: le palline che lo adornano sono dedicate ai benefattori che, con il loro contributo, sosterranno famiglie in difficoltà.

Il Presepe Monumentale e l’arte della tradizione abruzzese

Al centro dell’allestimento, il Presepe Monumentale realizzato tra il 1965 e il 1975 dai docenti e dagli allievi del Liceo Artistico Statale “F.A. Grue” di Castelli (TE). Un’opera preziosa composta da statue in argilla refrattaria, frutto della maestria artigiana abruzzese e dello spirito innovativo che ha caratterizzato per decenni la ceramica castellana. Il progetto è stato possibile anche grazie al sostegno di ANCE Abruzzo e del Consorzio ISEA.

L’arte contemporanea illumina la Basilica

La videoproiezione che quest’anno impreziosisce la facciata della chiesa superiore raffigura il Presepe di Greccio dell’artista Sieger Köder, inserendosi in un percorso di opere proiettate nelle principali piazze di Assisi. Il progetto, realizzato da Enel X con il sostegno del Comune di Assisi, anticipa simbolicamente le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di san Francesco attese per il 2026.

I saluti istituzionali e la partecipazione delle scuole abruzzesi

A concludere la cerimonia sono stati i discorsi delle autorità, tra cui quelli di Roberto Santangelo, Assessore alla Cultura della Regione Abruzzo e delegato del Presidente Marco Marsilio, ed Ersilia Lancia, Assessore al Turismo del Comune dell’Aquila, in rappresentanza del Sindaco Pierluigi Biondi. Presente anche una delegazione di studenti del Liceo “F.A. Grue” di Castelli, custodi di una tradizione artistica che continua a dialogare con i luoghi francescani.

Un Natale ricco di iniziative e un 2026 da preparare

Il numero di dicembre della rivista San Francesco patrono d’Italia racconta la storia del Presepe Monumentale e tutte le iniziative festive in Basilica. In vista dell’anno giubilare francescano del 2026, la rivista aumenterà da gennaio la propria foliazione fino a 96 pagine, con un inserto staccabile dedicato alle Pagine francescane. Per febbraio è inoltre prevista un’edizione speciale di 160 pagine dedicata all’ostensione delle spoglie mortali del Santo.

Le celebrazioni sono state trasmesse in diretta streaming sui canali social ufficiali della Basilica. È stato inoltre attivato il sito nataledifrancesco.it, dove è disponibile un videomessaggio del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, insieme a contenuti spirituali e informativi per accompagnare i fedeli nel cammino verso il Natale.

L’evento, come ogni anno, è stato reso possibile grazie al sostegno della Regione Umbria, confermando ancora una volta il ruolo di Assisi come faro spirituale e culturale del Natale italiano.