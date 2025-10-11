Assisi Pax Mundi 2025: tre giorni di musica, fede e condivisione

Dal 16 al 19 ottobre 2025 torna Assisi Pax Mundi, il festival internazionale dedicato alla musica e alla pace. Tra gli eventi, un’anteprima il 12 ottobre e uno special event con prima assoluta sabato 25 ottobre nella Basilica di San Francesco.

Torna ad Assisi l’appuntamento con “Assisi Pax Mundi”, la rassegna internazionale di musica sacra e corale che ogni anno trasforma la città serafica in un luogo di armonia, incontro e fraternità universale.

La dodicesima edizione si terrà dal 16 al 19 ottobre 2025, con un’anteprima domenica 12 ottobre e uno special event di chiusura sabato 25 ottobre, e avrà come tema ispiratore “Cum tucte le Tue creature”, in occasione dell’ottavo centenario del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi.

L’iniziativa, organizzata dalla Famiglia Francescana di Assisi, è realizzata con il sostegno della Fondazione Perugia, il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, e la collaborazione di Regione Umbria, Città di Assisi e Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco.

“Quest’anno – spiega fra Peter Hrdy, direttore della Cappella Musicale – abbiamo chiesto ai cori di inserire nei loro repertori un Cantico delle Creature o brani di lode al Creatore, per celebrare in musica l’armonia tra uomo, natura e spirito che San Francesco ha saputo esprimere con parole immortali.”

Un programma tra spiritualità e bellezza

Assisi Pax Mundi 2025 propone concerti, celebrazioni e incontri nei luoghi più suggestivi della città francescana: dalla Basilica di San Francesco alla Cattedrale di San Rufino, passando per San Pietro e Santa Maria degli Angeli.

La manifestazione, completamente gratuita e aperta al pubblico, offre alle corali partecipanti un’occasione unica di condivisione artistica e spirituale.

L’anteprima, domenica 12 ottobre alle ore 21 nella Chiesa superiore della Basilica di San Francesco, vedrà protagonista l’Orchestra di Produzione Musicale della Toscana, diretta dal M° David Boldrini, in collaborazione con “Italian Opera Florence”.

Il programma ufficiale prenderà il via giovedì 16 ottobre con le prime esibizioni dei cori provenienti da tutta Italia, proseguendo venerdì 17 e sabato 18 ottobre con momenti musicali nei principali luoghi di culto francescani.

Sabato sera, alle 20.30, nella Basilica superiore, si terrà il concerto di chiusura che vedrà riuniti tutti i gruppi corali in un grande inno collettivo alla pace e alla fraternità.

Il festival si concluderà domenica 19 ottobre alle ore 10.30, con la Celebrazione Eucaristica animata da tutti i cori e l’esecuzione del Cantico delle Creature di p. Domenico Stella, nella Basilica superiore di San Francesco.

Uno special event in prima mondiale

A chiudere ufficialmente il ciclo di eventi sarà lo special event di sabato 25 ottobre (ore 21, Basilica superiore di San Francesco): la prima mondiale assoluta del concerto “Il trittico di San Francesco” del M° Pietro Cangiano, con la partecipazione della Cappella Musicale della Basilica Papale, del Coro Concentus Vocalis di Cannara e dell’Orchestra Filarmonica Umbra V. Calamani.

L’iniziativa, promossa da Ars Cantandi in collaborazione con la Fondazione Tanghetti e Chiari e.t.s., rappresenta uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno in Umbria.

Un messaggio universale di pace

Nel solco dello spirito francescano, Assisi Pax Mundi continua a essere un ponte tra culture, religioni e linguaggi musicali, un luogo in cui la musica diventa preghiera e dialogo.

Ogni edizione rinnova il messaggio di fraternità universale che da Assisi continua a parlare al mondo, ricordando – come scriveva Dante – che “nacque al mondo un sole”.

