A Borgo dei Conti Resort il cinema racconta il Belpaese

Da luglio ad agosto sei appuntamenti nel cinema all’aperto del Resort Borgo dei Conti tra grandi film, degustazioni e approfondimenti culturali per scoprire il territorio attraverso lo sguardo del cinema.

Il grande cinema incontra il paesaggio e l’ospitalità di qualità con “Paesaggi d’Italia”, la nuova rassegna cinematografica promossa da Borgo dei Conti Resort, che da luglio ad agosto accompagnerà gli ospiti in un viaggio alla scoperta del Belpaese attraverso alcune delle opere più significative del cinema contemporaneo.

Ambientata nel suggestivo cinema all’aperto della tenuta, immersa nella quiete della campagna umbra, la rassegna propone sei serate in cui il grande schermo diventa uno strumento per leggere il territorio, raccontandone storia, identità e memoria. Il paesaggio non è soltanto uno sfondo, ma un protagonista capace di dialogare con i personaggi e con le vicende narrate.

L’iniziativa riflette la filosofia che da sempre caratterizza Borgo dei Conti Resort: offrire un’esperienza di ospitalità capace di creare un legame autentico con il territorio circostante, utilizzando il linguaggio universale del cinema come chiave di lettura delle diverse anime dell’Italia.

La rassegna è curata da Andrea Fioravanti, docente di Storia e Filosofia e professore a contratto di Estetica presso istituzioni universitarie italiane. Il percorso cinematografico attraversa la penisola seguendo paesaggi e sensibilità differenti: dalle colline toscane di “Io ballo da sola” all’atmosfera estiva di “Call Me by Your Name”, dalla Sicilia raccontata in Respiro fino alla campagna umbra protagonista de “Le meraviglie”, senza dimenticare le montagne alpine di “Le otto montagne”. Ogni film offre così una prospettiva diversa sul rapporto tra uomo e territorio.

L’esperienza è pensata per coinvolgere il pubblico ben oltre la semplice proiezione. Ogni appuntamento si apre con un aperitivo ispirato ai sapori della regione protagonista del film in programma, creando un dialogo tra cinema e gastronomia. A seguire, Andrea Fioravanti introduce l’opera con un approfondimento dedicato al regista, al contesto storico e culturale e al ruolo del paesaggio nella costruzione del racconto cinematografico. Al termine della visione, gli spettatori potranno partecipare a un momento di confronto e dialogo.

I prossimi appuntamenti:

24 luglio – Call Me by Your Name di Luca Guadagnino

29 luglio – Respiro di Emanuele Crialese

7 agosto – Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch

12 agosto – Le meraviglie di Alice Rohrwacher

27 agosto – Lasciati andare di Francesco Amato

“Paesaggi d’Italia” si inserisce nel più ampio percorso culturale di Borgo dei Conti Resort e di The Place of Wonders, la fondazione nata per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale dei territori che ospitano le strutture di The Hospitality Experience, confermando la volontà del resort di promuovere un turismo sempre più attento alla cultura, alla sostenibilità e all’identità dei luoghi.