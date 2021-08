Monteleone d’Orvieto partecipa all’edizione Calici di Stelle 2021

Dopo il prestigioso riconoscimento dei Borghi più Belli d’Italia, il lavoro di squadra e in sinergia che il Comune di Monteleone d’Orvieto e l’Associazione Turistica Pro-Loco Franco Franchini di stanno portando avanti negli anni ha portato a un altro importante traguardo: l’iscrizione di Monteleone d’Orvieto a “Città del Vino” e la partecipazione a “Calici di Stelle 2021”, l’appuntamento estivo per eccellenza del Movimento Turismo del Vino e delle Città del Vino che animerà cantine e piazze con degustazioni sotto le stelle e tante interessanti iniziative in tutta Italia.

Degustazioni di vino con le aziende del territorio, in abbinamento alle eccellenze dell’enogastronomia locale, saranno accompagnate da musica dal vivo e dall’osservazione delle stelle in compagnia di esperti astrofili.

Tema dell’evento sarà #TraCieloeTerra, un invito a perdersi tra suoni, sapori e profumi dell’accogliente terra umbra con lo sguardo rivolto al cielo, per innalzarsi laddove, romanticamente, brillano le stelle.

Vista la particolare vocazione agricola del territorio di Monteleone d’Orvieto; Constatato che le finalità di promozione e di valorizzazione del vino, della sua cultura e lo sviluppo economico del suo territorio d’origine sono coerenti con gli scopi dell’Associazione Nazionale Città del vino;

“Globalizzazione e competitività sono le grandi sfide che il mondo del vino italiano è chiamato ad affrontare con adeguati strumenti e rinnovata energia se vorrà mantenere il suo ruolo strategico sia in campo economico, sia ambientale, sociale e culturale. Imprese e territorio dovranno attrezzarsi per affrontare questo impegno promuovendo una sempre più stretta collaborazione tra di loro.

La tutela della qualità dei prodotti (vino e produzioni tipiche locali) e della qualità dei territori (ambiente, paesaggio, qualità della vita), la loro valorizzazione e promozione sono i presupposti imprescindibili per ogni possibile politica di crescita e sviluppo, quindi devono essere punti fondanti dell’azione della pubblica amministrazione e delle imprese.

Con il consolidamento dei rapporti tra le imprese e i territori, supportato dal coinvolgimento diretto della società civile, è possibile programmare e realizzare tutte quelle azioni che si rendono necessarie per sostenere lo sviluppo socioeconomico delle terre del vino.

L’Associazione Nazionale Città del Vino, in quanto “rete” dei territori a forte vocazione vitivinicola, è parte fondamentale di questa idea di sviluppo che vede la partecipazione attiva dei Comuni Soci, delle forze economiche e sociali, delle imprese agricole e vitivinicole, del mondo produttivo delle tipicità, dell’artigianato, del commercio, della cultura e dell’accoglienza.

Una “rete” che, attraverso l’Associazione, sappia consolidare il suo ruolo di interlocutore politico e istituzionale a livello locale, regionale e nazionale e che sia strumento di partecipazione e di progettazione per favorire la crescita dei territori, il loro sviluppo nel nome della sostenibilità e della solidarietà”.

Di seguito il programma dell’evento: In occasione di Calici di Stelle 2021, il prossimo 10 agosto, Monteleone di Orvieto diventerà “Il Borgo dei desideri”.

L’appuntamento, promosso da I Borghi più Belli d’Italia, si svolgerà nella meravigliosa cornice del centro storico medievale. In Piazza Garibaldi, a partire dalle ore 18.00, “Mercato dei prodotti De.Co. e locali, agricoli e artigianali”, mentre dalla stessa ora fino a mezzanotte Piazza Bilancini ospiterà le Cantine del territorio con “Calici di Stelle”.

Nella stessa Piazza Bilancini, La Cricca e i Principi di Galles allieteranno la serata con musica dal vivo e Il Chioschetto si sposterà per l’occasione per coccolare i partecipanti con bibite fresche e piccoli snack.

Infine, a partire dalle 23.00, “Osserviamo il cielo tra Scienza e Mito”: pillole di astronomia e osservazione delle Perseidi (stelle cadenti o “Lacrime di San Lorenzo”) in Piazza del Torrione con il Gruppo Ecologista IL RICCIO di Città della Pieve, a cura di Arthur Veo e Riccardo Testa.

Scrivi il tuo desiderio e lascialo nel borgo! Esprimi un desiderio e lascia il tuo biglietto nel “pozzo dei desideri” in Piazza Cavour. Il miglior desiderio parteciperà al concorso nazionale dei Borghi più Belli d’Italia e potrà essere premiato con uno Smart Box.

La manifestazione sarà organizzata nel pieno rispetto delle normative Covid vigenti.