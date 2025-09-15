Le campane di Accumoli tornano a casa: una giornata di emozioni e rinascita

Ad Accumoli, nell’ambito della manifestazione “Settembre d’Altura”, sono state restituite alla comunità tre storiche campane recuperate dopo il sisma del 2016. Un momento simbolico di rinascita e speranza.

È stata una mattinata carica di emozioni quella vissuta oggi ad Accumoli, in occasione della celebrazione per la Patrona della città, la Madonna Addolorata. Dopo la tradizionale processione, nell’ambito della manifestazione “Settembre d’Altura”, patrocinata da ARSIAL Regione Lazio, la comunità ha assistito alla restituzione di tre campane storiche recuperate dopo il devastante sisma del 2016.

Si tratta della campana del Palazzo del Podestà e di due antiche campane provenienti dalla Chiesa della Misericordia, simboli identitari che per anni hanno scandito i momenti più significativi della vita cittadina.

«Speranza e dignità: per mettere in pratica i principi che oggi abbiamo ascoltato durante la messa della Madonna Addolorata è necessario essere testardamente positivi. In questa idea di rinascita siamo riusciti a riportare ad Accumoli le nostre campane», ha dichiarato il sindaco Mauro Tolomei, prima di tagliare il nastro inaugurale. Durante la cerimonia è stato proiettato un video che mostrava la grande campana della Torre Civica nel giorno della festa patronale, rievocando i suoni che per secoli hanno accompagnato la comunità.

La restituzione delle campane rappresenta un passo importante nel percorso di ricostruzione materiale e spirituale del borgo, gravemente colpito dal terremoto di nove anni fa.

La giornata di oggi ha segnato anche la chiusura della due giorni di “Settembre d’Altura”, che ha proposto degustazioni di prodotti tipici, spettacoli equestri, musica e momenti di aggregazione grazie alla partecipazione delle associazioni locali. Grande successo di pubblico ieri sera per l’esibizione del comico ‘Nduccio, che ha ricordato il suo legame con Accumoli e l’importanza delle tradizioni legate alla pastorizia e all’ambiente.

Con il ritorno delle campane, Accumoli ritrova un pezzo della sua identità, rafforzando il senso di comunità e la determinazione a guardare al futuro con fiducia.