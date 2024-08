Vallepicciola: degustare le migliori etichette del mondo al tramonto

Nel mese di agosto il team della cantina Vallepicciola organizza per i suoi visitatori due speciali aperitivi al tramonto, dedicati a chi desidera degustare ottime etichette, riconosciute in tutto il mondo. Ad aggiungere sapore all’esperienza, già unica di per sé, un buffet di pietanze etniche e vegetariane con musica dal vivo per un’atmosfera rilassata e informale. Queste le premesse per i due eventi AperiFusion e AperiGreen che si terranno rispettivamente il 7 e il 21 agosto 2024. Situata a soli 20 km dalla città di Siena e immersa tra le colline del Chianti Classico, nella Toscana più autentica, Vallepicciola apre le porte ai wine enthusiast, conducendoli in un tour unico nel suo genere alla scoperta della tenuta con 107 ettari di vigneti con 6 varietà di uve, 4.000 piante d’ulivo per la produzione di olio extra vergine d’oliva e una struttura all’avanguardia, in totale sintonia con il territorio circostante.

AperiFusion: i vini di Vallepicciola incontrano i sapori multietnici

Nella splendida cornice estiva di Castelnuovo Berardenga, mercoledì 7 agosto lo staff di Vallepicciola organizza l’AperiFusion, una serata dedicata al connubio tra i sapori esotici e le rinomate etichette della cantina, in un viaggio culturale e sensoriale dalle mille sfumature, arricchito dalla vibrante atmosfera della musica dal vivo con sonorità multietniche. Giunti nella proprietà della famiglia Bolfo, alle ore 19.00 inizia la visita in cantina di circa 30 minuti . Si prosegue fino alle 22.30 con l’apericena a buffet imbandita da specialità internazionali: dai curry dell’India, alla piccantezza della Cina, passando per il Messico con i tipici tacos. Abbinati a queste curiose proposte culinarie, i vini Pievasciata Chardonnay, Perlinetto 25° Anniversario, Pievasciata Pinot Nero e Quercegrosse. Per un brindisi all’estate, all’amicizia e all’incanto senza tempo di Vallepicciola, dove ogni momento diventa un tassello di un mosaico di esperienze indimenticabili. (Prezzo 45,00 € a persona | Prenotazione obbligatoria)

AperiGreen: cucina vegetariana e le pregiate etichette di Vallepicciola

Un aperitivo totalmente vegetariano circondati dalle vigne di Vallepicciola nel pieno del loro splendore, per celebrare i sapori della natura abbinando ai piatti le pluripremiate etichette della tenuta senese, avvolti dalle note vivaci della musica dal vivo: questa è l’esperienza di AperiGreen, evento programmato nella serata di mercoledì 21 agosto, dalle ore 19.00 alle 22.30. I piatti vegetariani saranno accostati ai vini Pievasciata Spumante Brut metodo Charmat, Pievasciata Rosato, Pievasciata Pinot Nero e l’immancabile Chianti Classico DOCG di Vallepicciola. Un’occasione per conoscere in prima persona questa affermata realtà vitivinicola: prima dell’AperiGreen è possibile visitare la cantina, per poi godersi la serata circondati dai meravigliosi paesaggi del Chianti Classico. (Prezzo 45,00 € a persona | Prenotazione obbligatoria)