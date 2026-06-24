Cleopatra: The Truth, la mostra sulla vera storia della regina d’Egitto

Milano si prepara ad accogliere Cleopatra: The Truth, la nuova mostra immersiva che promette di raccontare la vera storia di Cleopatra VII, andando oltre i miti, le leggende e gli stereotipi che nei secoli hanno contribuito a costruirne l’immagine.

L’esposizione aprirà al pubblico nel novembre 2026 presso CityOval Milano, all’interno del quartiere CityLife, in uno spazio interamente riqualificato da Generali e dedicato a grandi eventi, mostre ed esperienze immersive.

Il progetto si propone come un viaggio tra archeologia, tecnologia e narrazione visiva, con l’obiettivo di restituire al pubblico un ritratto autentico della sovrana egiziana: non solo icona di fascino e seduzione, ma donna di potere, stratega politica e figura centrale nella storia del Mediterraneo antico.

Attraverso un percorso che unisce rigore scientifico, ambientazioni immersive e linguaggi contemporanei, i visitatori saranno accompagnati alla scoperta della vita, del regno e dell’eredità di Cleopatra. Un racconto pensato per essere accessibile a un pubblico trasversale, capace di trasformare la conoscenza storica in esperienza diretta.

Alla base della mostra c’è un importante lavoro di ricerca archeologica, fondato sugli studi e sulle scoperte condotte a Taposiris Magna dal celebre egittologo Zahi Hawass e dall’archeologa Kathleen Martinez. Oltre vent’anni di scavi e indagini sul campo hanno permesso di raccogliere nuove evidenze storiche che oggi diventano il cuore narrativo del progetto.

Ideata e sviluppata da NPG Entertainment, la mostra rappresenta il primo grande progetto della società nata dalla collaborazione tra Next Group e Pepper’s Ghost. L’obiettivo è chiaro: trasformare il patrimonio culturale in un’esperienza coinvolgente, in cui tecnologia e creatività diventano strumenti per rendere la storia viva e partecipata.

“Con Cleopatra: The Truth abbiamo voluto creare un viaggio da vivere e condividere, non una mostra da guardare”, ha spiegato Anderson Tegon, sottolineando come il concetto di immersività vada oltre la semplice proiezione visiva per diventare esperienza, scoperta ed emozione.

Sulla stessa linea anche Marco Jannarelli, che evidenzia la volontà di dimostrare come oggi la cultura possa essere raccontata attraverso linguaggi innovativi senza perdere il rigore scientifico.

Il sostegno di Generali conferma il valore culturale dell’iniziativa, inserita in un più ampio percorso di promozione della cultura come strumento di crescita sociale e partecipazione. Un progetto che punta a coinvolgere un pubblico sempre più ampio, offrendo una nuova prospettiva su una delle figure femminili più iconiche della storia.

Con Cleopatra: The Truth, Milano si candida così a diventare il palcoscenico di un’esperienza unica, dove il passato incontra il futuro e la leggenda di Cleopatra lascia spazio alla sua verità storica.