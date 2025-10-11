“Conserva”: tre giorni dedicati all’arte della conservazione

Al via “Conserva”, il Salone nazionale dell’arte della conservazione alimentare e dei beni culturali: dal 10 al 13 ottobre a Spoleto, degustazioni, mostre, laboratori e un convegno finale per riflettere su tempo, memoria e sostenibilità.

Con una visita-anteprima esclusiva al Deposito dei Beni Culturali di Santo Chiodo, Spoleto ha dato ufficialmente il via alla seconda edizione di “Conserva”, il Salone nazionale dell’arte della conservazione alimentare e dei beni culturali, che da sabato 11 a lunedì 13 ottobre animerà il centro storico e il Complesso monumentale di San Nicolò.

Un’apertura simbolica e suggestiva, quella di venerdì 10 ottobre, dedicata alla Conservazione dei beni culturali: il Deposito di Santo Chiodo, che custodisce migliaia di opere d’arte salvate dopo il sisma del 2016, ha aperto eccezionalmente le sue porte al pubblico. Guidati dallo storico dell’arte Giovanni Luca Delogu, i visitatori hanno potuto ammirare pale d’altare, statue, tessuti sacri e frammenti architettonici, testimonianze preziose di un patrimonio che attende di tornare alle proprie terre.

La giornata è proseguita con una tappa al Laboratorio di restauro CooBeC, dove la presidente Antonella Filiani ha illustrato alcune fasi del restauro di opere d’arte, offrendo al pubblico una rara occasione di osservare da vicino il lavoro dei restauratori.

Da sabato 11 ottobre, “Conserva” entra nel vivo con tre giornate di eventi dedicati alla conservazione in tutte le sue forme: alimentare, artistica e culturale. La Mostra Mercato, nel Complesso di San Nicolò, proporrà degustazioni e prodotti selezionati del territorio, mentre la mostra “conservArte” porterà in scena l’arte contemporanea con le celebri Campbell’s Soup di Andy Warhol e opere di Botero, Banksy, Kusama, Policastro, Wesselmann e Ramos.

Accanto all’arte, non mancheranno laboratori e corsi pratici: dalla produzione dell’aceto con Carlo Nesler, alla panificazione naturale con Riccardo Raspa e Chiara Bazzurri, fino ai laboratori per bambini sull’importanza delle api e della natura. Il pubblico potrà anche partecipare a visite guidate e talk sulla sicurezza alimentare e sulle pratiche di conservazione, con l’agronomo Daniele Paci.

Gran finale lunedì 13 ottobre con il convegno “Conserva Azione – Il passato e il futuro dell’arte della conservazione alimentare”, moderato dal giornalista Maurizio Pescari. Tra gli ospiti, esperti come Guido Farinelli, Carlo Nesler, Daniele Paci e lo chef Tommaso Tonioni, che affronteranno temi cruciali come la sostenibilità, la sicurezza e l’evoluzione delle tecniche di conservazione in un mondo in rapido cambiamento.

Ideato da Anna Setteposte (Anna7Poste Eventi & Comunicazione) e organizzato con il Comune di Spoleto, l’evento è patrocinato dalla Regione Umbria e sostenuto dal GAL Valle Umbra e Sibillini.

Un appuntamento che unisce arte, scienza, gusto e memoria, per riscoprire l’importanza della conservazione come gesto di cura verso il tempo, la terra e la cultura.

👉 Programma completo e prenotazioni su www.saloneconserva.it