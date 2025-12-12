Al via il crowdfunding per la decima edizione di Stati d’Arte

L’Associazione La Casa degli Artisti ha avviato ufficialmente la campagna di crowdfunding dedicata alla decima edizione di Stati d’Arte, la grande Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea che ogni estate porta in Umbria artisti da tutto il mondo, eventi culturali e iniziative completamente gratuite per il pubblico.

Il 2026 rappresenta un anno speciale: Stati d’Arte compie dieci anni. Un decennio di esposizioni, incontri, collaborazioni internazionali e attività che hanno coinvolto la comunità umbra, attirando migliaia di visitatori e contribuendo a far crescere il territorio sotto il profilo culturale e turistico. Per celebrare questo traguardo, l’associazione ha scelto di aprire una raccolta fondi con l’obiettivo di rendere la prossima edizione ancora più inclusiva, accessibile e partecipata.

Una campagna per rafforzare il progetto culturale

La raccolta fondi punta a sostenere cinque aree principali:

Realizzazione della mostra e del catalogo ufficiale;

Digitalizzazione di contenuti e opere, per rendere l’esperienza fruibile anche a livello internazionale;

Nuovi laboratori gratuiti rivolti a bambini e persone con disabilità;

Eventi collaterali aperti alla comunità, come talk, performance e incontri con gli artisti;

Iniziative di promozione culturale del territorio, in sinergia con enti e realtà locali.

Il crowdfunding, attivo da oggi, permette a chiunque di sostenere il progetto in modo semplice e trasparente. La campagna prevede diverse fasce di donazione, ciascuna con ricompense dedicate: dalle stampe d’artista in tiratura limitata alle anteprime esclusive della mostra. La raccolta resterà aperta fino a luglio 2026, in concomitanza con l’avvio della decima edizione.

Una decima edizione in preparazione

I dettagli del programma saranno svelati nei prossimi mesi. La Casa degli Artisti sta lavorando alla definizione di un calendario ricco di appuntamenti culturali, percorsi inclusivi e nuovi progetti pensati per coinvolgere sia il pubblico locale sia i visitatori internazionali.

Come sostenere la campagna

Tutte le informazioni sulla raccolta fondi, inclusi i livelli di contribuzione e le ricompense, sono disponibili al link:

➡️ sostieni.link/39458

Per ulteriori dettagli o richieste:

Associazione La Casa degli Artisti APS – Perugia

Email: lacasadegliartistipg@gmail.com

Sito: lacasadegliartistiperugia.it

Stati d’Arte si prepara così a celebrare i suoi primi dieci anni con una nuova edizione che punta ancora più in alto, grazie anche al sostegno del pubblico e della comunità artistica.