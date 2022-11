Digihike: lo sport per promuovere le bellezze turistiche e territoriali

Il 19 novembre 2022, presso l’auditorium comunale di Sapri (SA), a partire dalle 9:30 verranno presentati i risultati di Digihike progetto cofinanziato dalla Commissione Europea con fondi del Programma Erasmus+, che ha visto la Federazione Italiana Escursionismo-FIE e la federata umbra ASD Trekkify elaborare percorsi escursionistici e strumenti che possano rivitalizzare le aree rurali e dare impulso al turismo d’avventura.

Quest’ultima è una pratica che, negli ultimi anni, ha trovato particolare diffusione, coadiuvata dalla riscoperta dell’ambiente naturale e delle buone pratiche sostenibili. Pur essendo un turismo di nicchia che richiede una predisposizione verso l’esplorazione e lo sforzo fisico, incoraggia la visita di nuove destinazioni, spesso remote, ponendosi così a supporto delle economie locali. Tuttavia non tutti i turisti d’avventura sono trekker o esploratori esperti, così come le piccole organizzazioni non sempre hanno a disposizione competenze specifiche legate alla promozione digitale di sé stesse e delle aree in cui operano.

Digihike è stato pensato per supportare gli uni e gli altri: nei due anni di progetto, il partenariato – formato da ASD Trekkify e FIE Italia, Outward Bound Croatia, Viaje a la Sostenibilidad (Spagna) e ADCS Carvalhais (Portogallo) – hanno prodotto una Guida per lo sviluppo delle competenze escursionistiche di base, un Toolkit per la promozione digitale e 15 percorsi che, in tutte le nazioni coinvolte, permettono di andare alla scoperta delle aree rurali e remote presentandone non solo le peculiarità naturali, ma anche quelle culturali ed enogastronomiche.

La Giunta federale ha voluto inoltre cogliere questa occasione per organizzare nella Circoscrizione Sud un convegno per offrire un’occasione di dialogo tra le associazioni affiliate che operano nel settore centro-sud, le rappresentanze politico-amministrative e il mondo della scuola.

Dopo i saluti di benvenuto di Antonio Gentile, sindaco di Sapri, e di Sergio Massimilla, presidente dell’associazione Golfo Trek, Irene Morici, segretaria ASD Trekkify (CR Umbria), illustrerà la genesi del progetto Digihike, mentre la presidente, Eleonora Cesaretti, ne presenterà le modalità di attuazione. Seguiranno gli interventi di Renato Scarfi (CR Toscana) sull’esperienza di lavoro in team internazionali in ambito volontaristico; di Simona Fracasso (CR Campania) sull’archeologia di comunità e gli itinerari paleontologici della Campania; di Carmen Gangale, presidente dell’associazione Amici della Montagna (CR Calabria) sulla tutela della natura, sostenibilità ed escursionismo; di Ugo Stocco, commissario federale AE, sul ruolo della formazione degli Accompagnatori Escursionistici e di Giovanni Duglio, segretario federale, sul ruolo della FIE e sulle strategie future. Concluderanno la mattinata di convegno Massimo Mandelli, tesoriere FIE, Germano Bonavero, Vicepresidente FIE, e Mimmo Pandolfo, presidente della Federazione Italiana Escursionismo. Modera Simona Campanaro, segretaria dell’associazione Golfo Trek.

Per la giornata di sabato il programma prevede inoltre una breve escursione pomeridiana sul sentiero Apprezzami l’Asino, che corre lungo la costa saprese (E12), mentre per la giornata di domenica, se le condizioni meteo lo consentiranno, è prevista una sessione formativa dedicata alla Marcia alpina di regolarità, dalla tracciatura di un campo di gara (domenica mattina) alla partecipazione alla competizione dimostrativa (domenica pomeriggio).