Le dimore di pregio con piscina sono le regine dell’estate 2021

I dati dell’Osservatorio Emma Villas vedono Toscana, Umbria e Marche tra le principali destinazioni scelte dai turisti che puntano su affitti brevi di ville e dimore di pregio negli scenari unici del nostro Paese. Seguono Emilia Romagna, Puglia e Sicilia. A preferire questo tipo di vacanza è una clientela composta per il 69% da stranieri e per il 31% da Italiani, che si muove in gruppi di amici o familiari. Le prime tre nazioni di provenienza sono Germania (23%), Paesi Bassi (13%) e Svizzera (12%). Non stupisce, visto il perdurare dell’emergenza covid-19, il dato del Regno Unito, per tanti anni al primo posto fino al 2019 e solo quinto nella stagione attuale.

L’affitto di dimore di pregio è anche un’opportunità di reddito interessante per i proprietari che, in altissima stagione, possono ottenere in media circa 3.000 € a settimana, raggiungendo cifre ben più elevate nel caso degli immobili di alto livello. Dal Piemonte alla Sicilia, uno spaccato regione per regione mostra come italiani e stranieri vogliano tornare a viaggiare con questo nuovo “stile italiano” e in sicurezza.

Oltre 3.800 settimane prenotate per il periodo estivo 2021, ovvero +7% rispetto a quanto si registrava nello stesso periodo del 2019 e addirittura +110% rispetto allo scorso anno e già +17% rispetto al totale delle settimane prenotate nell’intero 2020. La soluzione della vacanza in una dimora di pregio attrae principalmente gli stranieri (che rappresentano il 69% della clientela) cui seguono i nostri connazionali (31%). Un dato che torna a equilibrarsi dopo che nel 2020 si era registrato un boom di italiani (l’anno scorso, rappresentavano circa il 54%). Le mete preferite? Toscana, Umbria e Marche! Il centro Italia sembra essere predominante, ma non mancano destinazioni più “tradizionali” come la Puglia e la Sicilia che mostrano come il l’Italia sia davvero un luogo dalle molteplici sfaccettature in grado di appassionare qualsiasi tipo di turista. E già oggi il 70% delle settimane disponibili in alta stagione (luglio-agosto) è stato prenotato. Questa la fotografia dell’estate 2021 secondo l’Osservatorio Emma Villas, leader italiano nel settore del vacation rental (ossia affitti brevi di ville e tenute di pregio con piscina privata), realizzato analizzando le richieste di prenotazione degli oltre 430 immobili tra ville e tenute di pregio nel nostro Paese.

“Chi sceglie l’affitto breve di ville, casali e dimore di pregio cerca standard qualitativi alti, spesso parliamo di proprietà con piscine, o anche con campi da tennis, aree benessere oltre a spazi immensi che consentano di accogliere anche fino a 30 ospiti all’interno della stessa struttura. Ci scelgono famiglie, gruppi di amici, e per loro abbiamo soluzioni per ogni esigenza, sempre nella massima sicurezza. Questo permette di condividere la vacanza (e le spese) con la propria famiglia “allargata” – per eventuali reunion dopo tanti mesi lontani – o anche con gli amici più stretti”, spiega Giammarco Bisogno, Fondatore e CEO di Emma Villas srl “Molti clienti stranieri e italiani – prosegue Bisogno – soggiornano nelle nostre proprietà da anni, questo Grand Tour nell’Italia delle nostre ville ha garantito loro la possibilità di conoscere ogni volta nuove meraviglie del nostro Paese sentendosi a casa e godendo dell’inconfondibile stile italiano nell’accoglienza e la cura degli ospiti”.

Dall’Osservatorio Emma Villas emerge una ripresa del settore delle dimore di pregio, tanto da far registrare numeri pressoché in linea coi risultati pre-pandemia. Le regioni che sicuramente stanno già oggi performando meglio rispetto al 2019 sono le Marche, il Piemonte e la Puglia, che confermano ulteriormente il trend sulle destinazioni e mostrano come il numero di prenotazioni – nello stesso periodo di riferimento – sia superiore nel 2021, rispettivamente del +75%, del +77% e del +41%. Dall’altra parte, le destinazioni di eccellenza che oggi hanno ancora maggiori disponibilità sono la Sardegna e la Costiera Amalfitana, le quali hanno rispettivamente il 66% e il 70% delle settimane prenotabili in luglio e agosto. Il caso virtuoso? L’Abruzzo: già a fine maggio il 100% delle settimane disponibili per la stagione estiva era stato prenotato.

Come detto, a scegliere questa soluzione sono principalmente gruppi di amici, di coppie o famiglie numerose. Se a livello nazionale la media si attesta a circa 8 persone per singola struttura, i dati mostrano trend differenti regione per regione: si va dall’Umbria in cui sono state fatte prenotazioni da gruppi di circa 10 ospiti a soluzioni più contenute come la Costiera Amalfitana che registra una media di 6 persone per singola prenotazione.

Il costo medio nazionale in alta stagione (luglio e agosto) per l’affitto di una villa o tenuta di pregio con piscina con Emma Villas è di circa 5.500€. Si tratta di costi da “spalmare” su permanenze piuttosto lunghe e tra più ospiti che, in media, si possono tradurre con una spesa orientativa di circa 70€ a notte in dimore da “mille e una notte”. Se la media nazionale vuole che ci si sposti per circa una settimana e mezza, ci sono alcune regioni come la Sardegna o il Lazio in cui chi arriva, pare non voler più andare via. La prima, infatti, è scelta per due settimane (1,7 settimane), mentre la seconda per poco meno (1,6).