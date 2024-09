Enologica Montefalco: si parte con gli abbinamenti

Un weekend imperdibile a Montefalco (Perugia) con l’iniziativa “Enologica Montefalco – Abbinamenti” dedicata ai vini del territorio di Montefalco e Spoleto, in abbinamento al cibo, all’arte e alla musica. Da venerdì 20 a domenica 22 settembre tre giorni organizzati dal Consorzio Tutela Vini Montefalco e La Strada del Sagrantino, con il patrocinio del Comune di Montefalco e della Regione Umbria: un evento per tutti: turisti, appassionati e winelovers con degustazioni, laboratori, iniziative in cantina ed esperienze al calar del sole. “Un evento per tutti!” con ampi spazi dedicati anche a laboratori creativi, talk ed esperienze, con la novità del 2024: il “Villaggio dei Bambini” dedicato ai più piccoli.

Si comincia venerdì 20 settembre alle ore 15.30 presso il Teatro san Filippo Neri con il talk “Wine Design e smart label – Informazione, estetica, sostenibilità e marketing”; alle ore 17.30 in piazza del Comune “Trekking al tramonto”, itinerario ad anello nelle campagne attorno al centro storico con partenza e arrivo nella piazza principale di Montefalco. Alle ore 18 al Teatro San Filippo Neri “Lievitati&Fermentati”, degustazione guidata da uno dei più apprezzati giornalisti di settore italiani, Antonio Boco, in abbinamento a pizza, focacce e panini di Luca Antonucci, tecnico in panificazione e arte bianca, con abbinamenti insoliti e sorprendenti tra grandi interpretazioni di “arte bianca” e i vini di Montefalco e Spoleto. Alle ore 18.30 presso la sala consiliare “Montefalco Terra per il Vino”, degustazione guidata di Montefalco Sagrantino Docg. Alle ore 20 presso la Taverna San Fortunato un’imperdibile cena spettacolo “So cosa ai fatto” con intrattenimento teatrale a cura della Compagnia Sarabanda e menu a cura di La Collina Banqueting.

Sabato 21 settembre alle ore 9.30 dalla Piazza del Comune partirà il percorso “Trekking dentro e fuori le mura… Alla ricerca di viti storiche e vigneti moderni”; alle ore 10.30 taglio del nastro presso il Chiostro di Sant’Agostino con apertura del cuore dell’evento: il Banco d’assaggio dei produttori, con ben 29 cantine che porteranno in degustazione i loro vini Doc Montefalco, Doc Spoleto e Docg Montefalco Sagrantino: il banco resterà aperto nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle ore 11 alle ore 19.30. Non mancherà la gastronomia con l’angolo “Cibo e vino: qual è l’abbinamento ideale?” con lo street-food italiano acquistando direttamente dal produttore, mentre, i ristoranti Amici di Enologica Montefalco proporranno piatti in abbinamento ai vini Doc e Docg. Alle ore 11.30, sempre presso il Chiostro di Sant’Agostino, show cooking “Il Formaggio incontra il Vino” a cura del gastronomo Antonio Andreani. Alle ore 12.30, presso la sala consiliare, “Montefalco Terra per il Vino”, degustazione guidata di Spoleto Doc. Dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso i Giardinetti del Chiostro di Sant’Agostino, “Villaggio dei bambini”, baby parking, baby dance e animazione a cura del Laboratorio di Pimpinello. Alle ore 15.30 show cooking presso il Chiostro di Sant’Agostino “Il Pane incontra il Vino” a cura di Giuliano Pediconi, Maestro Panificatore e Tecnico Molini Fagioli. Alle ore 16 presso il Teatro San Filippo Neri laboratorio creativo “Crea il tuo centrotavola con materiali di riciclo” a cura della Floral Designer Tiziana Cappelli, alle ore 16.30 presso la sala consiliare “Montefalco Terra per il Vino”, degustazione guidata di Montefalco Doc. Alle ore 17, presso il Complesso Museale San Francesco – Museo del Sagrantino talk “Montefalco Sagrantino e Amarone della Valpolicella: storie di tradizioni dalla profonda affinità” coordinato dal giornalista Jacopo Cossater, comunicatore di grande spessore ed animatore della conversazione sul vino, con la partecipazionedella Confraternita del Sagrantino e dello S.N.O.D.A.R – Sovrano e Nobilissimo Ordine dell’Amarone e del Recioto. Alle ore 17.30 al Chiostro di Sant’Agostino show cooking “La focaccia incontra il vino” a cura di Luca Antonucci, consulente e docente di arte bianca. Alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare Amarone della Valpolicella e Montefalco Sagrantino, Recioto della Valpolicella e Montefalco Sagrantino Passito, degustazione di sei vini guidata dal giornalista Jacopo Cossater in collaborazione con la Confraternita del Sagrantino e dello S.N.O.D.A.R – Sovrano e Nobilissimo Ordine dell’Amarone e del Recioto. Alle ore 18.30, punto d’incontro in Viale della Vittoria, “Yoga & Vino: a taste of life” a cura di Marta Gregori, insegnante certificata di Yoga e Meditazione per adulti e bambini. Alle ore 19 presso il Chiostro di Sant’Agostino presentazione del libro “Il Vino. Storia e storie dalla Bibbia all’intelligenza artificiale” alla presenza degli autori Erminia Gerini Tricarico e Francesco Maria Spanò. Alle ore 21.30 presso la Taverna San Fortunato concerto “I Cinquantini”, banco d’assaggio dei vini Doc Montefalco, Doc Spoleto e Docg Montefalco Sagrantino.

Domenica 22 settembre alle ore 7, punto d’incontro in Viale della Vittoria per “Yoga all’alba tra i filari” a cura di Marta Gregori, Insegnante certificata di Yoga e Meditazione per adulti e bambini. Alle ore 10 presso il Teatro San Filippo Neri “Il vino che si fa pittura”, workshop di ritratto dipingendo con il vino curato da Silvia Bacci, ritrattista e decoratrice. Dalle ore 10 alle ore 12, presso i Giardinetti del Chiostro di Sant’Agostino, “Villaggio dei bambini” con baby parking, baby dance e animazione a cura del Laboratorio di Pimpinello, alle ore 10 presso il Chiostro di Sant’Agostino show cooking “La Cucina incontra il Vino” a cura di Alessandro Lestini, chef e consulente. Dalle ore 11 alle ore 19.30, presso il Chiostro di Sant’Agostino, Banco d’assaggio dei produttori e “Cibo e vino: qual è l’abbinamento ideale?”, angolo dello street-food locale. Alle ore 11 presso la sala consiliare talk “Il gender gap nel mondo del vino” a cura dell’Associazione Le Donne del Vino. Alle ore 12 presso il Chiostro di Sant’Agostino show cooking “La Pasta Fresca incontra il Vino” a cura di Alessio Antonucci, chef-docente ristorazione Cnosfap Regione Umbria. Sempre presso il Chiostro di Sant’Agostino, alle ore 17, I Principi di Galles in concerto, orchestrina folk che interpreterà i maggiori successi italiani ed internazionali della musica folk. Dalle ore 17.30 alle ore 19.30, presso le cantine del territorio, “Aperitivo in cantina al tramonto”, un appuntamento unico per degustare i vini nello scenario delle cantine al calar del sole.

In occasione di “Enologica Montefalco – Abbinamenti”, inoltre, tutti i giorni in programma eventi nelle cantine del territorio, visite al Complesso Museale San Francesco, esposizioni e mostre, mentre i ristoranti Amici di Enologica proporranno piatti in abbinamento ai vini Doc e Docg. Tutte le attività sono su prenotazione online e fino ad esaurimento posti. Il programma completo è disponibile online.

“Enologica Montefalco – Abbinamenti” rimane confermato anche in caso di pioggia. Se necessario, ci si sposterà in una location al coperto per garantire lo svolgimento delle attività previste all’aperto.