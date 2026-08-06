Festival Sudamericana 2026, a San Ginesio arriva Adrián N. Bravi

La letteratura, il tango, la poesia, la musica e le arti visive tornano protagonisti con la quattordicesima edizione del Festival Sudamericana, che rinnova il proprio appuntamento con il pubblico proponendo un incontro di grande rilievo con lo scrittore Adrián N. Bravi, autore selezionato nella dozzina del Premio Strega con il romanzo Adelaida.

L’incontro si terrà domenica 23 agosto 2026 alle ore 18, nella suggestiva cornice del Complesso Monumentale dei Santi Tommaso e Barnaba di San Ginesio, confermando la vocazione del festival a promuovere il dialogo tra culture e a valorizzare la produzione artistica latinoamericana e internazionale.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di San Ginesio e dalla Fondazione Marche Cultura, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e il sostegno degli sponsor Rhütten, Servizi Stradali Marinelli Srl e Segno Verde S.p.A. (brand Tecniconsul). Tra i media partner e i partner culturali figurano il mensile Leggere:tutti, la Revista Digital Literaria El Gato Negro, F.O.R.A.R.T. fe e la libreria Mondadori Store di Tolentino.

Fin dalla sua nascita il Festival Sudamericana si propone di diffondere la cultura del tango e del mondo latino attraverso una programmazione di qualità, capace di intrecciare letteratura, poesia, musica, danza, cinema e arti visive. Un percorso costruito negli anni dall’Associazione Culturale “San Ginesio” e dal Centro di Lettura “Arturo Piatti”, con l’obiettivo di favorire lo scambio culturale e creare occasioni di incontro tra artisti provenienti da diversi Paesi.

Anche per il 2026 il festival non si limiterà agli appuntamenti in presenza. La manifestazione proseguirà infatti online attraverso i propri canali social, ospitando contributi di artisti internazionali appartenenti ai più diversi ambiti espressivi. La programmazione digitale sarà disponibile sulla pagina Facebook ufficiale del Festival Sudamericana.

Numerosi i partner internazionali coinvolti nell’edizione 2026, tra cui il Museo M.I.D.A.C. di Belforte del Chienti, il Festival Internacional de Poesía En el Lugar de los Escudos di Città del Messico, il Centro Cultural Tina Modotti, la Revista Digital Literaria El Gato Negro, il Premio Internazionale “Luigi Vanvitelli”, Bromuro Studio/Gallery dell’Argentina e il mensile Leggere:tutti.

Il cartellone online riunirà artisti provenienti da Europa e America Latina, con esibizioni musicali, letture poetiche, racconti, videodanza e opere d’arte. Tra gli ospiti figurano, tra gli altri, Quatuor Terpsycordes, Quinteto Galván, Le Duo, Ivonne Sánchez-Barea, Pepe Céspedes, Margarita Klurfan e Walter Cardozo, Quinteto El Abrazo, Gabriel Alejandro López, Carolina Cárdenas Jiménez, Trio TangoSur, Ignacio Colafrancesco, Geraldine Giudicelli e Julio Luque, Bárbara Grabinski, Yasmani Rodríguez Alfaro, María Victoria Marín, Marisabel Balderrama, Ronnie Piérola Gómez, Liset Gutiérrez Cruz, Cecilia Mazurenco, Carmen Campuzano, José Ceña e Mercedes Marieva.

A caratterizzare anche l’immagine dell’edizione 2026 è la fotografia di copertina della pagina social del festival, realizzata da Camilalgnacia Anguloğlu, dedicata alla città di Valparaíso, in Cile.

La direzione artistica della manifestazione è affidata agli operatori culturali Rita Bompadre e Matteo Marangoni.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340 6657356 oppure scrivere all’indirizzo associazioneculturalesanginesio@hotmail.it.

In foto: Immagine promozionale del Festival Sudamericana 2026 realizzata da F.O.R.A.R.T. – foto originale di Leonardo Delsabio