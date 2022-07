FIGeST: Sergio Manganelli riceve la Stella d’Oro al Merito Sportivo

Il segretario generale della FIGeST, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, Sergio Manganelli, è stato insignito della prestigiosa onorificenza della “Stella d’Oro al Merito Sportivo” da parte del Coni, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Il riconoscimento gli è stato consegnato, nei giorni scorsi, dal vice sindaco e assessore allo Sport del Comune di Spoleto, Stefano Lisci, alla presenza del presidente nazionale FIGeST, Enzo Casadidio.

Questa la motivazione che ha accompagnato l’onorificenza a firma del presidente del Comitato regionale Coni dell’Umbria, generale Domenico Ignozza.: “Dirigente sportivo di lungo corso, nel suo curriculum vanta incarichi di grande prestigio in varie federazioni come il calcio, il pugilato e la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali della quale è attualmente segretario generale. Dirigente accompagnatore di varie specialità della Figest, ha riscosso l’unanime plauso dei dirigenti sportivi internazionali con i quali ha collaborato”.

L’onorificenza, che rientra tra le più alte benemerenze in ambito sportivo nazionale, viene concessa a personalità che, con opere di segnalato impegno ed in positività d’intenti, abbiano lungamente servito lo sport.

“La Stella d’Oro al Merito Sportivo del Coni, che arriva dopo quella d’Argento e quella di Bronzo, premia non solo un professionista che ha dato molto nell’organizzazione sportiva nazionale – sottolinea il presidente FIGeST, Enzo Casadidio – ma premia anche una persona che tanto del proprio tempo personale ha dedicato allo sport in tanti anni”.

Nato a Perugia il 6 gennaio 1945, ex allievo salesiano, Manganelli dal 1970 iniziò a collaborare con il Coni dove entrò dopo concorso, nel 1972, come impiegato addetto alla contabilità. La sua passione per lo sport lo ha portato, oltre al normale lavoro, a collaborare nell’organizzazione dei campionati, dei calendari gare e in molte altre attività.

Nel 1988 viene nominato segretario della FederCalcio Lega nazionale Dilettanti Umbria. Negli anni Novanta ha collaborato, su incarico della presidenza nazionale Figc, con i comitati regionali di Piemonte, Marche e della Campania pur mantenendo sempre la propria attività in Umbria.

Dal 2002 il Coni lo ha richiamato nei propri quadri e inviato prima al Comitato provinciale di Perugia e poi a quello Regionale dell’Umbria che ha seguito fino alla quiescenza, nel 2005. Nello stesso anno veniva nominato Segretario onorario del Coni regionale umbro, ruolo svolto fino al 2006

Segretario della delegazione regionale della Federazione Pugilistica Italiana è stato tra i fondatori dell’associazione Etica & Politica, poi Associazione Culturale Ruggero Rossi Onlus, e ha lavorato alla scuola calcio del Perugia.

Nel 2008 ha ricevuto la Stella di Bronzo al Merito Sportivo e nel 2009 è stato chiamato a ricoprire l’incarico di coordinatore della segreteria nazionale della FIGeST. Nel 2012 ha ottenuto anche la Stella d’Argento.