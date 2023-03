Fondazione Italia Patria della Bellezza: annunciati i vincitori del bando

Dalla Sardegna con MAR – Miniera Argentiera alla Toscana con Kilowatt Festival, da Matera con TAM – Tower Art Museum a Genova con Un brand per la cultura del mare, dal progetto Il cielo itinerante, che unisce bellezza e materie STEM, alla Biblioteca Capitolare di Verona con Stra-Ordinario Sapere e all’Associazione Italiana di Geologia e Turismo fino alle “adozioni” delle agenzie di comunicazione: sono ben 21 i progetti supportati dal bando 2023 di Fondazione Italia Patria della Bellezza.

Più di 140 progetti da tutta Italia, 5 vincitori, un premio speciale EssilorLuxottica e una menzione speciale Lonely Planet Magazine, 14 progetti “adottati” dalle agenzie partner: alla sua terza edizione, il bando promosso dalla Fondazione Italia Patria della Bellezza si conferma un momento importante nella mappatura e nel sostegno della bellezza e del talento in Italia, che spaziano dall’arte all’impegno sociale, dal teatro alla geologia, dalla ricerca scientifica alla valorizzazione del territorio, con un’attenzione particolare al ruolo che la bellezza ricopre nei percorsi di crescita di tutti gli essere umani.

Il bando nasce per supportare progetti culturali di varia natura su tutto il territorio italiano, per affiancarli nel comunicare la bellezza, intesa nella sua accezione più ampia e universale, e per contribuire alla consapevolezza e alla conoscenza delle risorse creative, progettuali, umane e immateriali del nostro Paese. Dalla sua prima edizione, il bando ha ampliato il proprio raggio di azione coinvolgendo sempre più persone, realtà, agenzie e istituzioni, unite dallo stesso obiettivo: scoprire, sostenere, raccontare il talento.

“Crediamo sempre di più nell’importanza di dare spazio al bello e al buono”, sottolinea Maurizio di Robilant, presidente della Fondazione Italia Patria della Bellezza, “favorendo anche gli incontri, gli scambi e le sinergie tra quanti si adoperano per far crescere e diffondere questi aspetti. Siamo molto felici dell’accoglienza e della partecipazione che il nostro bando continua ad ottenere, a conferma del valore di questo progetto e dell’impatto che queste azioni hanno su quel tessuto creativo e progettuale che rende unico il nostro Paese.”

Questa visione ha preso forma, oltre che nel bando, nel primo Forum della Bellezza, che ha avuto luogo a Milano in novembre e che ha visto riuniti molti dei progetti partecipanti alle precedenti edizioni, che hanno portato testimonianze e condiviso esperienze, gettando i semi per tante possibili, future evoluzioni.

Tra i cinque vincitori diretti del bando, tre riceveranno un premio in denaro del valore di 20.000 euro ciascuno, mentre gli altri due classificati potranno avvalersi di un voucher del valore di 50.000 euro per un progetto di rebranding messo a disposizione da RobilantAssociati, società di consulenza milanese prima nel mercato italiano e tra le più riconosciute a livello internazionale, prima sostenitrice della Fondazione.