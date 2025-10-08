Fondazione Perugia lancia “Raddoppia il valore delle tue idee”

La Fondazione Perugia ha presentato ufficialmente l’avvio delle campagne di crowdfunding del programma “Raddoppia il valore delle tue idee”, un’iniziativa pensata per sostenere le realtà del Terzo Settore e favorire la partecipazione attiva della comunità nella costruzione di progetti di innovazione sociale.

Tutti i progetti sono consultabili sul portale Produzioni dal Basso al link:

https://www.produzionidalbasso.com/network/di/fondazione-perugia

Un programma che unisce formazione, innovazione e solidarietà

“Raddoppia il valore delle tue idee – spiega Fabrizio Stazi, direttore generale di Fondazione Perugia – è un programma che intende stimolare il territorio al sostegno delle progettualità del Terzo Settore. Attraverso il bando sono stati selezionati otto progetti di altrettanti enti, inseriti in un percorso di formazione e tutoring sui temi del fundraising e del crowdfunding.”

Il percorso formativo è stato curato da No Profit Factory, associazione specializzata che ha accompagnato i partecipanti nella creazione delle proprie campagne sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Le raccolte fondi resteranno attive fino al 1° dicembre 2025.

Fondazione Perugia ha così fornito strumenti e competenze per affrontare una sfida sempre più attuale: quella della raccolta fondi digitale, fondamentale per diversificare le risorse e costruire reti solidali con cittadini, imprese e istituzioni.

L’avvio delle campagne rappresenta il cuore del progetto: un momento in cui territorio, enti e Fondazione si incontrano in un processo condiviso di partecipazione, crescita e innovazione sociale. Al termine delle campagne, Fondazione Perugia raddoppierà le somme raccolte da ciascun progetto, secondo le regole del bando, consentendo l’avvio delle iniziative nei primi mesi del 2026.

Gli otto progetti selezionati

“Rivista Micron” – ARPA Umbria

Il rilancio multimediale della storica rivista ambientale e scientifica, con nuovi articoli, podcast, newsletter e un festival annuale di comunicazione ambientale.

Obiettivo di raccolta: € 16.500

“Oltre il silenzio – Contrasto agli stereotipi e alle disuguaglianze di genere” – Accademia Pietro Vannucci

Un’inchiesta partecipata e laboratori che daranno vita a una campagna multimediale per sensibilizzare contro violenza e disuguaglianze di genere.

Obiettivo di raccolta: € 15.000

“In Cammino: Unità di Strada per la prevenzione contro la droga e le dipendenze” – Comunità Incontro ETS

Un nuovo mezzo mobile per portare ascolto, prevenzione e supporto tra i giovani in scuole, piazze e luoghi di aggregazione.

Obiettivo di raccolta: € 31.500

“Teatro della Terra d’Umbria – Dove la natura diventa palcoscenico” – Spin-A Enhancing People APS

Rigenerazione di un’area abbandonata nelle colline marscianesi in un teatro naturale all’aperto, dove cultura e ambiente si incontrano.

Obiettivo di raccolta: € 35.000

“L’Isola di Einstein” – Psiquadro

Il celebre festival che unisce scienza, arte e natura tornerà nel 2026 sul Lago Trasimeno con spettacoli, laboratori e crociere astronomiche.

Obiettivo di raccolta: € 50.000

“Tutti i santi giorni” – Casa Regina della Pace

Un servizio di accoglienza diurna per persone adulte in difficoltà, per combattere l’isolamento e restituire dignità e relazioni.

Obiettivo di raccolta: € 15.000

“VIVAGRI: l’agricoltura che r-Accoglie” – VIVA Cooperativa Sociale

Nel contesto della Fattoria Sociale Il Bruco a Pila, il lavoro agricolo diventa opportunità di inclusione per persone con disabilità.

Obiettivo di raccolta: € 50.000

“Creatività Neurodivergente in 3D” – La Brigata Indipendente

Un laboratorio innovativo per giovani adulti nello spettro autistico che impareranno a progettare e stampare in 3D, sviluppando competenze e autostima.

Obiettivo di raccolta: € 15.000

Con “Raddoppia il valore delle tue idee”, Fondazione Perugia rinnova il suo impegno nel sostenere l’innovazione sociale, la formazione e la partecipazione attiva. Un’iniziativa che trasforma la solidarietà in un gesto concreto, capace di raddoppiare non solo le donazioni, ma anche le opportunità per il territorio.