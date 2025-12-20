Forum Sostenibilità 2025 Il Sole 24Ore: le imprese italiane al centro della transizione

A Roma, nell’auditorium de Il Sole 24 Ore, gremito e attento, lo scorso ottobre si è tenuto il Forum Sostenibilità 2025 – Focus Imprese, un appuntamento ormai strategico per comprendere la direzione della transizione sostenibile nel nostro Paese.

L’incontro ha mostrato come la sostenibilità non sia più un tema accessorio, ma una leva strutturale di business. Oggi è difficile immaginare un piano strategico aziendale che non contempli valutazioni sulla tassonomia verde o che non guardi al bilancio integrato, civilistico e di sostenibilità, come una tappa centrale dell’anno fiscale.

Per le grandi industrie questo significa investimenti, cambiamenti culturali, nuovi posizionamenti sul mercato, reputazione.

Gli interventi hanno toccato temi cruciali: dall’innovazione tecnologica per la decarbonizzazione alla gestione circolare delle risorse, dal ruolo dell’energia rinnovabile alla misurazione d’impatto sociale.

Sul palco, le voci di alcune delle principali realtà industriali e dei grandi player dell’energia e dei materiali – tra i partner figurano Enel, Eni, A2A, Italferr, Marazzi Group e Purina – hanno condiviso esperienze, sfide e prospettive verso un modello economico più responsabile e competitivo.

A emergere con forza è anche il ruolo della collaborazione: la transizione richiede filiere coese, partnership pubblico-private e un dialogo continuo con il territorio.

Un punto ricorrente è stato l’urgenza di integrare la sostenibilità nella governance aziendale. Le imprese più avanzate non si limitano a rispondere alla regolamentazione europea o ai rating ESG, ma costruiscono strategie di lungo periodo in grado di creare valore condiviso, rafforzando reputazione e competitività internazionale.

Il Forum ha confermato come la sostenibilità sia la nuova grammatica dell’impresa: non più un linguaggio tecnico per pochi, ma un orizzonte strategico che unisce economia, innovazione e responsabilità sociale. In una parola: futuro.

Fabrizio Ricci Feliziani