“Giganti in Collina”: Ciclopica celebra dieci anni ad Amelia

Dal 25 al 28 giugno torna il festival “Giganti in Collina”: ospiti scrittori, filosofi, scienziati, musicisti e artisti per un viaggio tra memoria, immaginazione e conoscenza

Dieci anni di incontri, riflessioni e dialogo culturale. Dal 25 al 28 giugno 2026 Amelia ospita la decima edizione di “Ciclopica. Giganti in Collina”, il festival che intreccia letteratura, arte e filosofia in uno dei borghi più suggestivi dell’Umbria, trasformando la città in un grande laboratorio di idee aperto al pubblico.

Nato con l’obiettivo di coniugare turismo culturale e spettacolo di qualità, il festival ha costruito negli anni una formula capace di valorizzare il territorio senza rinunciare a uno sguardo internazionale. Un legame profondo con Amelia, richiamato già nel nome della manifestazione e nel logo ispirato alle antiche mura poligonali della città, che si traduce in un progetto culturale radicato nel luogo ma aperto al mondo.

Per celebrare il traguardo della decima edizione, il direttore artistico Giacomo Petrarca ha scelto un tema affascinante e attuale: il potere delle parole. A fare da filo conduttore è una celebre riflessione di Sigmund Freud secondo cui “le parole in origine erano incantesimi” e conservano ancora oggi parte di quella forza evocativa. Da qui prende forma un programma che esplora la capacità del linguaggio di creare, custodire memorie, trasformare la realtà, ma anche di manipolare, nascondere e ferire.

Il cartellone propone un percorso multidisciplinare che attraversa epoche e culture diverse. Dalle antiche scritture provenienti da luoghi remoti del pianeta al viaggio di Astolfo sulla Luna alla ricerca del senno perduto di Orlando, passando per le galassie inesplorate studiate dall’astrofisica contemporanea e per le sorprendenti forme di intelligenza del mondo animale. Ad accompagnare il pubblico saranno poesia, musica, letteratura occidentale e tradizione persiana, in un continuo dialogo tra sapere e immaginazione.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca lo spettacolo dei Pupi della compagnia Figli d’Arte Cuticchio, erede della grande tradizione dell’Opera dei Pupi fondata da Mimmo Cuticchio e oggi diretta dal figlio Giacomo. Uno spazio speciale sarà dedicato anche alle atmosfere del mattino, con il concerto all’alba del maestro Gabriele Catalucci insieme alla violinista Chiara Ciavattini.

Non mancheranno momenti di approfondimento legati all’attualità internazionale. In particolare, il reading sulla poesia persiana curato da Domenico Ingenito, docente alla UCLA e tra i maggiori studiosi della materia, offrirà una preziosa occasione per avvicinarsi a una tradizione letteraria millenaria in un momento storico segnato dalle tensioni in Medio Oriente.

Di grande rilievo anche il parterre degli ospiti. Tra questi la filologa e scrittrice Silvia Ferrara, che presenterà il suo ultimo libro Il segreto delle isole; il neuroscienziato Giorgio Vallortigara, tra i massimi esperti mondiali di cognizione animale; la poetessa e anglista Carmen Gallo; l’astrofisico Giovanni Covone, noto al grande pubblico per la sua attività divulgativa; lo storico dell’alimentazione Alberto Grandi e il filosofo Massimo Donà, presenza ormai consolidata del festival.

Anche quest’anno particolare attenzione sarà rivolta alle nuove generazioni con il Premio Creativo “Andrea Maria Frassanito”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria e dell’Alto Lazio e dedicato a opere narrative e creative inedite.

Organizzato dall’Associazione Culturale AmeliaCiclopica, il festival può vantare in dieci anni numeri significativi: 122 eventi realizzati, 27 location coinvolte e 244 ospiti tra scrittori, filosofi, artisti, musicisti e studiosi. Un percorso che ha trasformato Ciclopica in uno degli appuntamenti culturali più originali dell’estate umbra.

Accanto alla proposta artistica, continua inoltre l’impegno verso la sostenibilità ambientale, con una progressiva riduzione dell’utilizzo della carta e una crescente attenzione all’organizzazione di un evento sempre più green.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale del festival: Amelia Ciclopica.