Giovannino il Conquistatore: la nuova avventura firmata Carlo Barbieri

Disponibile in libreria “Giovannino il conquistatore”, il secondo episodio della trilogia per bambini “La fabbrica segreta di avventure” di Carlo Barbieri pubblicata da Edizioni Leima.

Dopo aver scoperto “La fabbrica segreta di avventure” (ovvero la libreria del signor Emanuele), e abbandonato l’amato videogioco, Giovannino è pronto per affrontare nuove imprese. Chiuse le pagine che raccontavano le peripezie del Pirata Dragut, Giovannino è protagonista, nientepopodimenoché, della conquista normanna della Sicilia a scapito della dominazione araba.

E’ il 1072 e i Normanni stanno per conquistare Palermo, è la Storia con la maiuscola che si intrufola, grazie alla sapienza narrativa di Barbieri, in quella con la “s” minuscola, e diventa avventura, divertimento, cultura.

E’ questo il bello delle pagine di Barbieri, permettono ai piccoli lettori di divertirsi, apprezzare il piacere insostituibile di leggere, sciogliere la fantasia e imparare. Lo spirito che anima l’autore è da sempre quello di far innamorare i piccoli della lettura, del piacere di inventare e di imparare, in un mondo dove la tecnologia non lascia nulla all’immaginazione, creando uno stuolo di analfabeti di ritorno. Una volta scoperta la passione per i libri questa rimane per sempre, ai grandi non resta che agevolare questo entusiasmo, i bimbi sono pronti a lasciarsi affascinare.

Il piccolo volume, pubblicato dalla palermitana Edizioni Leima, è impreziosito dalle illustrazioni di Giorgia Trosia e segue la pubblicazione di “Giovannino e il Pirata Dragut”; dopo “Giovannino il Conquistatore” sempre nella collana “La fabbrica segreta di avventure” uscirà “Fuga da Atlantide”.

Non solo storia e avventure: Carlo Barbieri è un fine giallista per grandi e piccini, fresco di stampa infatti è anche “Sei misteri per Camilla”, libro destinato ai bambini dai 7 anni in su dove l’arguta Camilla sarà capace di risolvere enigmi e misteri in compagnia della sua nonna “sprint”.

Benedetta Tintillini