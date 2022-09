Gonzaga: in libreria il nuovo libro di Igor Santos Salazar

E’ disponibile in tutte le librerie, al prezzo di 19 Euro, “Gonzaga. Potenza e splendore di una casata”, il nuovo libro di Igor Santos Salazar edito da Diarkos.

I Gonzaga, abili politici, condottieri ricercatissimi da tutte le potenze italiche e ferventi mecenati, dominarono la città di Mantova per secoli. Il racconto della storia della dinastia, dalla sua prima comparsa fino al raggiungimento del titolo ducale nel 1530, corrisponde a uno dei momenti più straordinari della storia politica e culturale d’Italia. Attraverso l’indagine sulle vite dei principali membri della famiglia questo libro illustra lo stupefacente contesto politico e culturale attraversato dalla città sul Mincio e dal suo territorio, senza dimenticare il ruolo delle donne del casato, le basi economiche del potere e l’eccezionale momento intellettuale e artistico della capitale del “piccolo Stato” gonzaghesco, dove artisti e intellettuali quali Vittorino da Feltre, Pisanello, Andrea Mantegna e Giulio Romano furono grandi protagonisti.

Igor Santos Salazar (Barakaldo, Spagna 1978), insegna Storia medievale all’Università di Trento. Si occupa di potere, istituzioni e territorio nei secoli VI-XI in un’ottica di storia comparata tra Spagna e Italia. In Italia ha pubblicato Governare la Lombardia carolingia 774-924 (2021) e in Spagna Balmaseda Medieval. Una villa en la frontera (2021).