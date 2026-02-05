Grand Hotel San Gemini: appuntamento dedicato a Girolamo Troppa

Evento culturale al Grand Hotel San Gemini dedicato a Girolamo Troppa: arte seicentesca, nuove acquisizioni, territorio e valorizzazione culturale in Umbria.

Un nuovo incontro tra arte, storia e valorizzazione del territorio è in programma venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 17.30, presso la Sala degli Affreschi del Grand Hotel San Gemini UNA Esperienze, nel cuore di San Gemini, uno dei Borghi più belli d’Italia, a pochi minuti da Terni. A promuoverlo è il Gruppo Tacconi Ottelio, che prosegue così il proprio impegno nella divulgazione culturale e nella promozione del patrimonio artistico umbro.

L’appuntamento è dedicato alla figura di Girolamo Troppa, pittore del Seicento attivo tra Umbria e Lazio, vicino agli ambienti del tardo caravaggismo e apprezzato per l’intensità espressiva delle sue opere a soggetto sacro. Al centro dell’incontro anche le nuove acquisizioni della Collezione Tacconi Ottelio, che contribuiscono ad arricchire il percorso di conoscenza di un artista ancora poco noto al grande pubblico, ma di grande rilevanza nel panorama artistico dell’Italia centrale.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Francesca Tomassini e vedrà gli interventi della professoressa Maria Celeste Cola, storica dell’arte, e dell’architetto Francesco Petrucci, conservatore di Palazzo Chigi, che offriranno un approfondimento critico e storico sull’opera di Troppa e sul contesto culturale in cui si è sviluppata. A seguire è prevista una visita alle opere dell’artista conservate presso la Pinacoteca della Sala Conti Tacconi Ottelio, offrendo ai partecipanti un’occasione di fruizione diretta delle opere.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo Tacconi Ottelio presso il Grand Hotel San Gemini UNA Esperienze, con il sostegno dell’Associazione Valorizzazione del Patrimonio Storico e dell’Associazione Più Umbria. Numerosi anche i patrocini istituzionali, a conferma dell’interesse condiviso per la promozione culturale del territorio: Regione Umbria, Provincia di Terni e i Comuni di San Gemini, Terni, Acquasparta, Amelia, Avigliano Umbro, Narni e Montecastrilli.

«Attraverso appuntamenti come questo – dichiara Antonio Tacconi per il Gruppo Tacconi Ottelio – intendiamo rafforzare il legame tra ospitalità, cultura e territorio. Il Grand Hotel San Gemini è un luogo di accoglienza e uno spazio aperto alla divulgazione del patrimonio artistico, nella convinzione che la cultura rappresenti una risorsa fondamentale per lo sviluppo e la valorizzazione dell’Umbria, anche al di fuori dei tradizionali periodi di alta stagione».

Con questo evento, il Gruppo Tacconi Ottelio conferma la propria vocazione a sostenere iniziative culturali capaci di valorizzare il territorio di San Gemini, dove è presente anche con Vallantica, luogo legato alla memoria della residenza umbra di Antonio Canova, e di favorire nuove opportunità di fruizione del patrimonio artistico locale, promuovendo la collaborazione tra soggetti privati, associazioni culturali ed enti istituzionali.