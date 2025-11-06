“La Guerra del Sale”: storia, arte e sapori a Torgiano

È stata presentata nella suggestiva Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, sede della Fondazione Perugia, la VII Edizione de “La Guerra del Sale”, in programma a Torgiano dal 7 al 9 novembre 2025. Una tre giorni che trasformerà il borgo umbro in un vero e proprio palcoscenico rinascimentale, tra battaglie storiche, cortei, artigianato, musica e sapori d’epoca.

L’evento, promosso dal Comune di Torgiano e dall’Associazione Guerra del Sale, rievoca lo scontro del 1540, quando la cittadina si oppose con coraggio alle truppe papaline, segnando una delle pagine più emblematiche della storia umbra.

Ad aprire la conferenza di presentazione, Elena Falaschi, assessore alla Cultura del Comune di Torgiano, ha ricordato come questa manifestazione rappresenti “uno straordinario evento identitario del territorio”. “Quest’anno – ha sottolineato – abbiamo organizzato un corso di sartoria rinascimentale anche per i bambini, in un luogo storico appartenuto alla famiglia Lungarotti. Manifestazioni come questa contribuiscono alla riqualificazione degli spazi cittadini e alla trasmissione della nostra memoria collettiva”. L’assessore ha inoltre ringraziato i numerosi partner istituzionali e culturali, tra cui la Fondazione Perugia, la Fondazione Lungarotti, la Fondazione Baglioni, la Fondazione Guglielmo Giordano, l’AURS, le scuole del territorio e l’Associazione Scannagallo, che ogni anno cura la riproduzione storico-filologica delle battaglie.

La presidente dell’Associazione Guerra del Sale, Sylvie Beal, ha anticipato le principali novità del 2025: la Grande Fiera Rinascimentale con mercato bio e artigianato, la Taverna di Ascanio con menu ispirati al Rinascimento, workshop di coloritura di stampe antiche, un concerto rinascimentale “Musiche e Suoni a Corte” e la mostra d’arte botanica “Herbarium Pictum”, affiancata dalla conferenza del Dott. Marco Maovaz, direttore dell’Orto Botanico di Perugia.

La mostra “Herbarium Pictum – Pietro Andrea Mattioli e la rivoluzione dell’Arte Botanica del XVI secolo” sarà inaugurata il 7 novembre e resterà visitabile fino al 6 gennaio 2026 nelle sale di Palazzo Graziani Baglioni, raccontando il legame tra scienza, arte e natura nel Rinascimento.

Il Presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, ha sottolineato il valore culturale ed economico dell’evento: “La Guerra del Sale è una manifestazione a tutto tondo, che unisce storia e promozione turistica, valorizzando l’identità dei territori e la collaborazione tra istituzioni”.

Durante il weekend dell’8 e 9 novembre, il borgo si animerà con spettacoli, dimostrazioni artigianali, degustazioni e il mercato bio che porterà in piazza le eccellenze del territorio – dal vino al miele, fino all’olio nuovo. Il Corteo Storico di sabato 8 novembre vedrà sfilare dame, cavalieri, arcieri e musici da Torre Baglioni del Castrum Torsciani, trasformando Torgiano in un teatro a cielo aperto.

L’epica Battaglia di Torgiano, curata dall’Associazione Scannagallo insieme alla compagnia Giovanni dalle Bande Nere e agli Archibugieri dell’Aquila Bianca, verrà rievocata sia sabato che domenica, riportando alla memoria l’eroica resistenza torgianese.

Per tutta la durata della manifestazione, il regista Roberto Biselli, direttore del Teatro di Sacco, guiderà il pubblico in una narrazione itinerante tra le vie del borgo, offrendo un’esperienza immersiva che unisce teatro, storia e territorio.

La manifestazione si concluderà con il tradizionale “Palio del Sale”, sfida tra i quattro rioni di Torgiano, e con lo spettacolare evento finale “Allucinazioni” a cura degli Spadaccini di Assisi.

Tra rievocazione storica e festa popolare, la VII Edizione de La Guerra del Sale si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno umbro, capace di fondere cultura, arte e convivialità in un’unica grande celebrazione del passato.