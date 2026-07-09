Hotel Metropole Taormina celebra 150 anni con la mostra di Daniele Mazzoleni

Dal 18 luglio al 27 settembre il prestigioso Hotel Metropole Taormina ospita la nuova personale dell’artista milanese. Un viaggio nel Mediterraneo tra arte contemporanea, memoria e sostenibilità, curato da Stefania Morici.

Centocinquant’anni di storia celebrati attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea. L’Hotel Metropole Taormina, storica icona dell’ospitalità siciliana, festeggia il prestigioso anniversario dalla sua fondazione con “A[MARE] – Volume II”, la nuova mostra personale di Daniele Mazzoleni, curata da Stefania Morici, in programma dal 18 luglio al 27 settembre 2026.

L’esposizione rappresenta molto più di una semplice mostra: è un dialogo tra uno degli alberghi simbolo della Sicilia, affacciato sulla suggestiva Baia di Naxos, e un artista che ha fatto del Mediterraneo il centro della propria ricerca creativa. Un incontro che unisce ospitalità, cultura e valorizzazione del territorio nel segno del mare, elemento identitario tanto dell’hotel quanto dell’opera di Mazzoleni.

Costruito nel 1876 nell’antico palazzo appartenuto al giureconsulto e archeologo Biagio De Spuches, il Metropole domina da oltre un secolo e mezzo il panorama di Taormina dalle terrazze di Corso Umberto. Nel tempo ha accolto viaggiatori, artisti e personalità internazionali, evolvendosi in una destinazione capace di coniugare fascino storico e lusso contemporaneo.

Dopo il successo della prima tappa a Palermo, “A[MARE] – Volume II” approda a Taormina proponendo un nuovo capitolo della ricerca artistica dedicata al mare, interpretato non solo come paesaggio, ma come luogo di memoria, libertà e responsabilità collettiva. Attraverso una tecnica che combina acrilico e resina, Daniele Mazzoleni realizza superfici luminose e profonde, nelle quali la trasparenza dell’acqua diventa simbolo del rapporto autentico tra uomo e natura.

Tra le opere protagoniste della mostra spicca Aquarama, omaggio all’iconico motoscafo Riva e al design italiano, insieme a Synchro Water Ballet, dove le figure osservate sotto la superficie dell’acqua trasformano il nuoto sincronizzato in un raffinato gioco di riflessi, movimento e luce. Completano il percorso opere dedicate al viaggio, come Claudio in Corsica, ai catamarani e agli ombrelloni mediterranei, capaci di evocare l’atmosfera delle estati italiane attraverso rigorose geometrie cromatiche.

L’universo creativo di Mazzoleni dialoga con la Pop Art e il fotorealismo, ma sviluppa un linguaggio personale definito Human Pop, nel quale la resina amplifica la luce e conferisce al mare una sorprendente tridimensionalità. Dietro la leggerezza delle scene balneari emerge una riflessione sulla tutela del paesaggio, sul valore della memoria e sulla necessità di preservare l’equilibrio del Mediterraneo.

«Taormina è uno di quei luoghi che appartengono all’immaginario collettivo ancora prima di essere visitati – afferma Daniele Mazzoleni –. Portare qui A[MARE] – Volume II significa mettere le mie opere in dialogo con uno dei paesaggi più straordinari del Mediterraneo e ricordare quanto la bellezza della natura sia un patrimonio da custodire».

Per la curatrice Stefania Morici, questo secondo capitolo amplia il significato del progetto: «Le opere di Mazzoleni trovano a Taormina una naturale estensione, instaurando un dialogo con un luogo che da secoli ispira artisti, scrittori e viaggiatori. Dietro la loro immediatezza visiva si cela una riflessione sul rapporto tra uomo e paesaggio, tra memoria e contemporaneità».

La mostra si inserisce nella consolidata vocazione culturale dell’Hotel Metropole Taormina, da sedici anni partner del Taormina Film Festival e promotore di esposizioni dedicate all’arte contemporanea. «Oggi il lusso si definisce sempre più attraverso le esperienze che riesce a offrire – sottolinea la general manager Giuseppina Costantino –. Accogliere A[MARE] – Volume II significa trasformare l’hotel in uno spazio narrativo dove arte e paesaggio dialogano, regalando agli ospiti un’esperienza autentica del Mediterraneo».

Con questa esposizione, il Metropole celebra il proprio 150° anniversario riaffermando la sua identità di luogo in cui storia, arte e ospitalità si fondono in un’unica esperienza, invitando il pubblico a riscoprire il valore della contemplazione e il legame profondo che unisce l’uomo al mare.