“I Tuoi Cammini”: nuove proposte in luoghi particolari in Umbria

Si rinnova nel mese di Settembre 2021 la proposta di trekking nella natura in Umbria, con “I Tuoi Cammini”; si tratta di escursioni in luoghi particolari, ameni, in luoghi del silenzio, come quella lungo il tracciato dell’ex Ferrovia Spoleto Norcia, dismessa nel 1968, strada iconica che costeggia il fiume Nera, con attraversamenti delle antiche gallerie scavate nella roccia, immersa nella vegetazione della Valnerina e simbolo di rigenerazione e sostenibilità (Sabato 4 settembre), sul Monte Cucco, dalla Badia di Sitria a Fonte Avellana, un vero mosaico di ambienti che si susseguono e si incastrano in modo straordinario (Domenica 19 settembre); trekking leggeri sulle colline di Bettona (Pg) in collaborazione con la manifestazione sportiva “Umbria Crossing Outdoor” (Sabato 25 e domenica 26 settembre); camminate letterarie come quelle organizzate in collaborazione con la Rassegna Suoni Controvento sul Monte Subasio (Domenica 12 settembre).

Il progetto dell’Associazione “I tuoi Cammini”, nato ad Assisi, ha tra i suoi obiettivi, quello di collegare il turismo attivo all’aria aperta e l’offerta turistico-paesaggistica, culturale ed enogastronomica dell’Umbria. Vuole essere un punto di riferimento per rispondere alla richiesta di chi vuole camminare, di chi vuole scoprire luoghi sconosciuti immersi nella natura, ma anche di collegare l’attività outdoor ad eventi di musica, cultura ed enogastronomia, o chi vuole percorrere “i Cammini”.

La prima escursione proposta per settembre, mese dell’outdoor in Umbria, si terrà sabato 4 settembre, in occasione dell’evento Spoleto Norcia in MTB, con partenza alle ore 15.00 da Spoleto (Pg) ed interesserà il primo tratto dell’ex Ferrovia Spoleto Norcia, da Spoleto a Caprareccia, con il passaggio in una galleria scavata nella roccia, lunga esattamente 1936 metri e completamente buia. La linea ferroviaria che congiungeva le città di Spoleto e Norcia, venne inaugurata nel 1926 e rappresentava, per quei tempi, un piccolo gioiello di ingegneria ferroviaria: lungo il percorso di poco più di 50 chilometri, vennero costruite 19 gallerie, 24 ponti e viadotti di grande pregio architettonico, con tratti di linea elicoidali e pendenze fino al 4,5%. La ferrovia fu dismessa nel 1968 e, dopo molti anni di inutilizzo, nel luglio del 2014 sul tracciato della vecchia ferrovia è stato inaugurato un percorso ciclopedonale. Il tracciato dell’ex Ferrovia Spoleto Norcia costeggia il fiume Nera, con attraversamenti delle antiche gallerie scavate nella roccia, immersa nella vegetazione della Valnerina è un simbolo di rigenerazione e sostenibilità. Al termine dell’escursione, tornati al punto di partenza, ad attendere i partecipanti ci sarà una merenda a base di prodotti di eccellenza locali. (Per informazioni e prenotazioni: I Tuoi Cammini Tel. 335 6468058 – ituoicammini@gmail.com).

Queste le altre passeggiate organizzate per il mese di Settembre 2021:

Sabato 11 settembre 2021 ore 15.30 – Cannara (Pg)

Trekking tra le colline del borgo di Cannara fino al Castello di Collemancio, sede del sito archeologico di Urvinum Hortense, antico municipio romano da cui oggi emergono i resti di un terrazzamento in arenaria, l’anfiteatro, un’area funeraria e una domus, costruite in età tardo-repubblicana e ampliate in epoca adriana. L’escursione si terrà in occasione dell’evento “Cannara e la cipolla: esperienze da gustare”, al rientro sarà possibile gustare piatti a base di Cipolla Rossa di Cannara, Presidio Slow Food negli stand di street food presenti nel centro storico.

Domenica 12 settembre 2021 ore 9.00 – Assisi (Pg)

Monte Subasio – Trekking dalla Rocca Minore di Assisi a Costa di Trex

Camminata Letteraria con partenza dalla Rocca Minore di Assisi e passaggio per la Fonte Maddalena, salendo per un sentiero ombreggiato fino al rifugio di Brecciaro, proseguendo poi fino ad arrivare a Costa di Trex dove la Pro Loco locale offrirà una merenda. Durante il percorso ci saranno delle soste letteraria accompagnate dall’artista Adriano Falivene organizzate in collaborazione con la Rassegna Suoni Controvento.

Domenica 19 settembre 2021 ore 8.30 – Scheggia e Pascelupo (PG)

Monte Cucco – Trekking dalla Badia di Sitria a Fonte Avellana. Un percorso tra natura, storia e spiritualità con partenza dall’Abbazia di Sitria, risalendo il fosso Nocria, il sentiero conduce dapprima in una zona di radura, successivamente nel bosco ceduo. Si arriva al passo che segna il confine con la Regione Marche, su prati sommitali dai quali è possibile scorgere in lontananza il monastero di Fonte Avellana circondato da boschi di castagni, lecci, aceri e faggi la cui si arriverà dopo una lunga salita.

Sabato 25 settembre 2021 ore 10.30 – Bettona (Pg)

Trekking lungo i sentieri delle colline che circondano Bettona (percorso più leggero), in collaborazione con Umbria Crossing Outdoor

Domenica 26 settembre 2021 ore 10.30 – Bettona (Pg)

Trekking lungo i sentieri delle colline di Bettona (percorso più impegnativo), in collaborazione con Umbria Crossing Outdoor