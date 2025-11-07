Il Green Music Festival entra nel FUS: l’Umbria risuona di grande musica e sostenibilità

Dal 5 novembre al 22 dicembre 2025 l’Umbria ospita “Green Music Plus”, l’edizione invernale del Festival Internazionale Green Music ideato da Maurizio Mastrini. Concerti, artisti internazionali e un grande riconoscimento: l’ingresso nel Fondo Unico per lo Spettacolo.

Il Festival Internazionale Green Music entra ufficialmente nel FUS – Fondo Unico per lo Spettacolo, segnando un traguardo storico per la manifestazione umbra ideata e diretta dal maestro Maurizio Mastrini. Un riconoscimento che consacra la rassegna come una delle esperienze più innovative del panorama culturale italiano, capace di unire arte, paesaggio e sostenibilità in un linguaggio universale.

Dopo un’estate da record — oltre 100 concerti in 40 località umbre, 220 artisti da 12 Paesi e più di 22.000 spettatori — il Festival si prepara a una nuova e attesissima stagione con “Green Music Plus”, in programma dal 5 novembre al 22 dicembre 2025, un viaggio musicale diffuso tra borghi, palazzi e teatri di tutta l’Umbria.

«Entrare nel FUS è un riconoscimento al valore di un progetto nato in Umbria e cresciuto con passione e innovazione – spiega Mastrini –. Il nostro obiettivo è portare la musica in luoghi speciali, valorizzando paesaggi e comunità locali in un dialogo costante tra arte e natura. La cultura deve essere un bene condiviso, accessibile e generatore di cambiamento».

Il cartellone di “Green Music Plus” debutta il 5 novembre ad Amelia, alle 21, nel suggestivo Palazzo Petrignani, con il Nuovo Trio Accord (Giovanna D’Amato al violoncello, Gennaro Minichiello al violino, Manuel Petti alla fisarmonica), per un raffinato viaggio tra tango, jazz e musica da camera sulle note di Piazzolla, Gardel e Bregovic.

Il giorno successivo, 6 novembre, il Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago ospiterà il pianista Pierluigi Camicia, interprete di fama internazionale, che proporrà un programma dedicato a Debussy e Ravel, tra impressionismo e poesia sonora.

Il 7 novembre sarà la volta di Panicale, con il giovane talento Raffaele D’Angelo al pianoforte, protagonista di un recital che spazierà da Schubert a Brahms, nel segno della nuova generazione di interpreti.

Sabato 8 novembre, al Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve, spazio al tango con il Duo Fabio Furia e Marco Schirru (bandoneon e pianoforte), in un viaggio musicale che unisce passione e tecnica tra le atmosfere di Astor Piazzolla.

A chiudere la prima settimana, domenica 9 novembre, sarà il Duo Mistral – Antonio Puglia al clarinetto e Mariano Meloni al pianoforte – con “Musiche senza confini”, concerto in programma alle 17 presso lo Spazio Museo del Vetro di Piegaro, con brani di Rossini, Morricone e Carannante.

Dopo le tappe umbre, il Green Music Festival volerà oltre oceano, con un concerto straordinario alla Carnegie Hall di New York, il 17 novembre 2025, portando il suo messaggio di arte, sostenibilità e pace su uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo.

Per informazioni e prenotazioni: www.festivalinternazionalegreenmusic.com – tel. 351 9344354 – www.liveticket.it/festivalinternazionalegreenmusicplus.

L’Umbria si prepara così a vivere settimane di grande musica, confermando il Green Music Festival come uno dei simboli della cultura che unisce bellezza, innovazione e rispetto per l’ambiente.