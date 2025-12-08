Le Infiorate di Spello rivivono nel calendario “Maestri del Petalo” 2026

Presentata l’edizione 2026 del calendario Maestri del Petalo, dedicato all’anno del Giubileo. Inaugurata anche l’Infiorata della Natività, mentre il 19 dicembre gli studenti dell’IC Ferraris offriranno il loro “augurio in fiore”.

Le Infiorate di Spello tornano protagoniste del Natale con la quattordicesima edizione del calendario Maestri del Petalo, un appuntamento ormai irrinunciabile per la comunità spellana e per i tanti visitatori che ogni anno restano affascinati da questa arte effimera ma potentissima. L’edizione 2026, già disponibile al Museo delle Infiorate e alla Pro Loco, celebra le opere fiorite realizzate nell’anno del Giubileo, raccogliendo in dodici mesi il racconto visivo di un patrimonio artistico e devozionale unico nel suo genere.

Gli scatti di Gianni Donati, affiancati dal contributo del Circolo Cine Foto Amatori Hispellum guidato da Ennio Angelucci, restituiscono un anno di volti, colori e gesti che definiscono l’identità più profonda degli infioratori. Quest’anno il calendario si arricchisce inoltre di una pagina speciale dedicata alle immagini vincitrici del 35° Concorso Internazionale di Arte Fotografica Le Infiorate di Spello in Italia e nel mondo, un omaggio alla sinergia tra tradizione e fotografia, linguaggi capaci di raccontare l’evoluzione tecnica e creativa delle composizioni floreali.

La presentazione ufficiale del calendario si è svolta nella mattinata del 6 dicembre nella Sala dell’Editto del Palazzo Comunale, alla presenza del sindaco Moreno Landrini, del presidente dell’Associazione Le Infiorate di Spello Giuliano Torti, del vicesindaco con delega a cultura e turismo David Pieroni, del presidente della Pro Loco Maurizio Falcinelli e di Ennio Angelucci per il Circolo Cine Foto amatori Hispellum. Un momento di condivisione che ha sottolineato l’importanza culturale e comunitaria di una tradizione capace di rinnovarsi di anno in anno.

Nel corso dell’evento, il presidente Torti ha annunciato un appuntamento speciale rivolto alle nuove generazioni: venerdì 19 dicembre, alle ore 15, gli studenti dell’Istituto Comprensivo G. Ferraris saranno protagonisti de “L’augurio in fiore” presso la saletta interna del Museo delle Infiorate. Un’iniziativa pensata per trasmettere ai più giovani i valori educativi, artistici e collaborativi che da sempre animano il mondo degli infioratori, invitandoli a diventare parte attiva di una tradizione che è patrimonio condiviso.

La mattinata è proseguita con l’inaugurazione dell’Infiorata della Natività nella Sala Polivalente di Piazza della Repubblica: un’opera di circa 5×3 metri, realizzata su bozzetto della professoressa Manola Trabalza. Petali, foglie e materiali naturali compongono un’immagine intensa e raffinata della Sacra Famiglia, interpretata attraverso una sensibilità contemporanea che dialoga con la simbologia più autentica del Natale. L’installazione, dedicata a turisti e visitatori, sarà visibile per tutto il periodo delle festività natalizie. A seguire, un momento conviviale con scambio di auguri ha rafforzato quel senso di comunità che è l’anima stessa delle Infiorate.

Il Calendario Maestri del Petalo 2026 è acquistabile al prezzo di 15 euro presso il Museo delle Infiorate e la Pro Loco di Spello, oppure prenotabile tramite la pagina Facebook dell’evento o scrivendo a info@infioratespello.it

. Gli iscritti all’Associazione possono contare su un prezzo agevolato. Il ricavato contribuirà al sostegno delle attività annuali degli infioratori: progetti culturali, iniziative educative, laboratori con le scuole e interventi di tutela e valorizzazione di una tradizione artistica che rende Spello un punto di riferimento internazionale.